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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    23 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    6 марта 2025, 13:25 • Новости дня

    Кремль не стал раскрывать, постится ли Путин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что выносить в публичную плоскость вопрос о том, соблюдает ли президент Владимир Путин православный пост, не следует.

    «Мы чуть-чуть подумали, отвечать ли на это, но это настолько сакрально для каждого, что, наверное, не стоит это выносить в публичную плоскость», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее Песков также не ответил на вопрос о том, соблюдает ли Путин пост, который начался 3 марта.

    5 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для устранения кадрового дефицита в системе МВД. Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить социальные гарантии и повысить уровень денежного довольствия сотрудников. По его мнению, размер выплат должен быть конкурентоспособным для привлечения и удержания кадров в правоохранительных органах.

    Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности денежного довольствия сотрудников внутренних дел, передает ТАСС. Он отметил, что в системе МВД нарастает кадровая проблема, которая требует системного решения. По словам президента, важно не только улучшить финансовое обеспечение сотрудников, но и укрепить их социальные гарантии.

    Путин акцентировал внимание на некомплекте личного состава, особенно в первичном звене МВД. Он подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно поднимает эти вопросы в правительстве, и призвал к комплексному подходу в решении этих проблем. Президент поручил правительству совместно с МВД разработать и представить конкретные предложения для улучшения ситуации и решения вопросов социального характера, включая жилищные проблемы. По его словам, эти вопросы уже давно назрели и требуют незамедлительных мер.

    Ранее Путин в своей речи на заседании коллегии МВД России поблагодарил сотрудников министерства за их ответственный подход к служебным обязанностям. Он также заявил о необходимости активнее бороться с наркотрафиком и сообщил о снижении уличной преступности.

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    5 марта 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин обсудил с Набиуллиной ужесточение ответственности для дропперов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной возможность ужесточения наказаний для дропперов, участвующих в выводе и обналичивании украденных денег.

    Набиуллина выступила перед Путиным с докладом, посвященным мерам борьбы с телефонными и интернет-мошенниками, передает ТАСС. В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросу повышения ответственности для так называемых дропперов – людей, предоставляющих свои банковские карты для вывода и обналичивания похищенных средств.

    Путин спросил Набиуллину о ее мнении относительно усиления ответственности для таких лиц. На это глава ЦБ заявила, что поддерживает введение уголовной ответственности за пособничество мошенникам. Она отметила: «В первый раз можно ограничиться предупреждением, однако за последующие действия необходимо предусмотреть уголовное наказание».

    Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов». Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тыс., что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.

    Напомним, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты.

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    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    5 марта 2025, 22:31 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень

    Политолог Журавлев: Власти готовят комплекс мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам

    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с телефонными и кибермошенниками требует комплексных мер. Способы противодействия обсуждаются на уровне президента и задействованы силы от прокуратуры до ЦБ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ряду финансовых вопросов, в том числе по борьбе с интернет-мошенничеством.

    «Владимир Путин хорошо понимает важность защиты граждан от манипуляций мошенников. Сегодняшнее совещание это наглядно показало. Примечательно, что в нем принимали участие главы прокуратуры и Центробанка. То есть с данной проблемой будут бороться комплексно, масштабно», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

    «Отмечу, что согласованные решения позволят вывести меры противодействия злоумышленникам на новый уровень. Теперь финансовые институты, как и операторы связи, будут вынуждены нарастить кампанию по препятствованию подозрительной финансовой деятельности. Преступников ждут неприятности со всех сторон», – отмечает он.

    «Конечно, борьба против подобных мошенников не будет простой. Их не видно, а некоторые из них научились хорошенько скрывать следы. Однако, наблюдая за решительностью президента и его готовностью принимать против злоумышленников комплексные меры, становится понятно, что мы сумеем их разгромить», – полагает собеседник.

    «Что касается контроля главы государства над процессом списания регионам бюджетных кредитов, который также обсуждался на совещании, то это начинание можно только приветствовать. Данный процесс, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложен», – указывает Журавлев. – «Важно понимать, что списание задолженностей способно подстегнуть развитие социальной инфраструктуры в регионе. И тот факт, что теперь этот процесс ускоряется, позволяет с уверенностью заявить, что в ближайшее время целый ряд субъектов сможет более точно и уверенно сформировать траты на строительство полезных для граждан объектов».

    Ранее Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Одной из тем стало принятие комплексных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С соответствующим докладом выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что сложившуюся проблему можно решить лишь комплексными усилиями.

    Она поддержала введение уголовной ответственности для дропперов (людей, которые передают третьим лицам данные своих карт для вывода и обналичивания похищенных средств). Кроме того, Набиуллина подчеркнула важность сотрудничества с операторами связи, которые могут предупреждать банки о совершении конкретной атаки. Она также призвала повышать финансовую культуру граждан и информировать население об уловках различных мошенников.

    В свою очередь, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что подготовлен комплексный законопроект по борьбе с телефонными злоумышленниками, который был внесен на рассмотрение в Госдуму. Среди инициатив – маркировка входящих вызовов, а также возможность установления самозапрета на оформление SIM-карт.

    «Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие, поэтому действовать нужно быстро», – сказал Путин, завершая совещание.

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    5 марта 2025, 19:51 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать Абхазию гуманитарными поставками электричества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит Абхазию дополнительными гуманитарными поставками электроэнергии.

    Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе встречи в Кремле обратился к Путину с просьбой о помощи, передает ТАСС. По его словам, в конце прошлого года республика из-за нехватки электроэнергии была вынуждена вводить веерные отключения до 11 часов в сутки.

    Глава Абхазии отметил, что объем гуманитарного перетока электроэнергии, поступивший в республику, практически исчерпан. Он подчеркнул необходимость дополнительной помощи до окончания кризиса, который ожидается в апреле. «Хорошо, все сделаем», – заверил Путин, обещая поддержать Абхазию до завершения энергодефицита.

    По словам экспертов, особая потребность в поставках электроэнергии в Абхазию возникала этой весной в связи с погодной аномалией. Прошедшая зима была необычно холодной для региона, таяние снегов пока не интенсивное и уровень вода в реке Ингури, питающей Ингурскую ГЭС, пока сильно ниже нормы. В результате ГЭС не может обеспечить потребности республики в электричестве.

    Напомним, в среду Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.

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    5 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал недопустимым размер ущерба для граждан от телефонных и интернет-мошенников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативных мер без «периода охлаждения» по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.

    «Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. <…> Обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем все это быстро – без так называемого "периода охлаждения"», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о разработке комплексного законопроекта для борьбы с кибермошенничеством, который содержит около 30 мер и призван защитить граждан от мошенников.

    В среду президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.

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    5 марта 2025, 18:17 • Новости дня
    В России предложили создать сервис по самозапрету оформления сим-карт

    Сервис по самозапрету оформления сим-карт предложили создать на «Госуслугах»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На портале «Госуслуги» можно организовать сервис по самозапрету оформления сим-карт, заявил вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    «Очень часто мошенники используют сим-карты, которые оформлены на других граждан, и при этом оформление идет через персональные данные граждан», – пояснил Григоренко, передает ТАСС.

    По его словам, в борьбе с этим может помочь сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт, для этого подойдет портал «Госуслуги».

    Ранее пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщила, что в первые три дня почти 2,7 млн россиян установили самозапрет на кредиты.

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    5 марта 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин заявил о снижении уличной преступности

    Путин: В России снизилась уличная преступность

    Путин заявил о снижении уличной преступности
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество преступлений, совершаемых на улицах в стране, уменьшается, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД.

    «Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность», – цитирует президента ТАСС.

    Также в стране уменьшилось число рецидивов преступлений, отметил он, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии МВД и в совещании правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

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    5 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о навязанном России конфликте на Украине

    Путин назвал вооруженный конфликт на Украине навязанным России и призвал МВД действовать

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал вооруженный конфликт на Украине навязанным России и подчеркнул важность пересмотра деятельности МВД в свете текущих угроз.

    Он отметил, что в условиях текущей специальной военной операции и связанных с ней угроз правоохранительные органы должны адаптировать свою деятельность, передает ТАСС.

    Путин заявил: «В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и ключевое ее звено – МВД – всю свою деятельность, безусловно, должна строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации».

    Он подчеркнул необходимость обеспечения порядка в стране в свете сложившейся обстановки, отмечая, что это требует от МВД корректировки подходов и методов работы.

    Ранее на коллегии ФСБ Путин отмечал, что сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – результат мужества и стойкости Вооруженных сил России.

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    6 марта 2025, 00:21 • Новости дня
    Россия доработает вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии

    Путин заявил о продолжении программы выдачи российских паспортов гражданам Абхазии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин на встрече с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой заявил о продолжении программы выдачи российских паспортов гражданам республики.

    Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение проработать вопросы, связанные с получением российского гражданства гражданами Абхазии, передает РИА «Новости».

    «Да, мы продолжим. Она, в принципе, подготовлена, мы продолжим ее реализацию. Соответствующие указания я коллегам направлю. Они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения. Но мы продолжим эту работу», – сказал Путин на встрече с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

    Гунба, в свою очередь, отметил, что уже более 70% граждан Абхазии имеют гражданство России. Ранее в 2023 году Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Абхазией о двойном гражданстве.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии. Путин пообещал поддержать Абхазию гуманитарными поставками электричества

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    5 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин предостерег МВД от расхлябанности во время СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин указал на необходимость строгого соблюдения порядка и дисциплины в работе МВД в условиях СВО, подчеркнув, что никакая расхлябанность недопустима.

    Путин на заседании коллегии МВД подчеркнул, что правоохранительные органы России не должны допускать расхлябанности во время проведения СВО, передает ТАСС. Он заявил, что в условиях навязанного вооруженного конфликта деятельность МВД должна строиться на основе угроз, возникающих в текущей ситуации.

    Президент России привел пример мер безопасности, которые были приняты в годы Великой Отечественной войны, однако отметил, что не предлагает применять те же методы, что использовались в 1941 и 1942 годах.

    «Порядок, дисциплина, строгое соблюдение закона должны быть абсолютно обеспечены и гарантированы. Никакой расхлябанности ни в коем случае, ни по одному направлению деятельности допускать нельзя», – добавил Путин.

    Ранее Путин заявил о важности подчинения службы в полиции главной цели – победе России.

    На коллегии МВД в прошлом году Путин также отмечал, что работа МВД должна оставаться эффективной, несмотря на хорошие показатели в экономике и социальной сфере, России важно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может.

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    5 марта 2025, 19:35 • Новости дня
    Путин поздравил в Кремле Гунбу с избранием на пост президента Абхазии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой, сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе встречи российский лидер лично поздравил Гунбу с победой на выборах.

    Напомним, Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии, набрав почти 57% голосов избирателей, международные наблюдатели указали на прозрачность проведенного голосования.

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    5 марта 2025, 13:55 • Новости дня
    Путин потребовал утвердить обновленную концепцию миграционной политики в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия в 2025 году обновленной концепции миграционной политики, акцентируя внимание на пресечении каналов нелегальной миграции.

    Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что новую концепцию миграционной политики необходимо принять в текущем году, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул важность пресечения каналов нелегальной миграции. Он предложил ускорить процесс перехода от бумажных миграционных карт к электронной авторизации иностранных граждан. Это может упростить процесс контроля за миграцией и сделать его более эффективным.

    Разработка и внедрение электронной системы должны стать частью общей стратегии по улучшению миграционной политики России. «Эти и другие новации должны найти отражение в обновленной концепции миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее», – указал президент.

    Ранее в России запустили реестр контролируемых лиц для мигрантов, за несколько дней удалось установить, что 95,6 тыс. человек проживают в стране незаконно.

    МВД сообщило о 670 тыс. нелегальных мигрантов в России. Также в МВД сообщили, что иностранные граждане без документов смогут продлить сроки пребывания в России до конца апреля 2025 года.

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    5 марта 2025, 14:10 • Новости дня
    Путин поручил активизировать возвращение соотечественников в Россию

    Путин поручил принять меры для активного возвращения соотечественников в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД поручил принять более активные меры для возвращения соотечественников в Россию.

    Президент Владимир Путин поручил принимать более активные меры для возвращения соотечественников в Россию, передает ТАСС.

    На заседании коллегии МВД он отметил необходимость развивать существующие механизмы поддержки возвращения на родину. Президент подчеркнул, что это касается также и иностранных граждан, которые разделяют российские традиционные ценности и хотят жить и работать в России.

    Кроме того, он отметил темпы паспортизации населения в Донбассе и Новороссии.

    «В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Президент отметил важность привлечения в страну иностранцев, разделяющих ценности России и обладающих необходимой квалификацией и образованием, которые востребованы в экономике.

    «Конечно, следует развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более – если имеют соответствующие квалификацию, образование и нужны нашей экономике», – подчеркнул Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия в 2025 году обновленной концепции миграционной политики.

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    5 марта 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин: Служба в МВД должна быть подчинена победе России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности подчинения службы в полиции главной цели – победе России, сравнив ее с задачами на линии боевого соприкосновения.

    На расширенном заседании коллегии МВД Путин акцентировал внимание на том, что служба как на передовой, так и в органах внутренних дел должна стремиться к единой цели – победе России, передает ТАСС.

    Обращаясь к офицерам, Путин отметил, что сотрудники МВД несут службу так же, как и бойцы на линии боевого соприкосновения, однако их задачи отличаются.

    «Все, что мы делаем – и на линии фронта, и здесь – должно быть подчинено одной единой логике и одной цели – победе», – подчеркнул президент.

    Глава государства выразил уверенность, что сотрудники МВД оправдают доверие граждан, продолжая добросовестно решать поставленные задачи. «Наши граждане рассчитывают, что вы будете и впредь добросовестно решать поставленные задачи. Уверен, что вы, безусловно, оправдаете это доверие наших граждан», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что перед МВД стоят колоссальные задачи, особенно в текущие времена, и пожелал сотрудникам ведомства успехов в их выполнении.

    На коллегии МВД Путин также заявил о сложном этапе в развитии России и борьбе за будущее страны.

    Ранее он отметил решимость бойцов специальной военной операции, которая не оставляет сомнений в победе России.

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    5 марта 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин оценил идею учитывать ИИ как отягчающее обстоятельство при мошенничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин счел предложение главы СК Александра Бастрыкина учитывать использование искусственного интеллекта (ИИ) при интернет-мошенничестве как отягчающее обстоятельство интересным.

    Путин назвал предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о необходимости учитывать применение искусственного интеллекта при интернет-мошенничестве как отягчающее обстоятельство «любопытным», передает ТАСС.

    Президент сравнил применение ИИ с определением транспорта как источника повышенной опасности. «Можно подумать», – добавил он.

    Ранее Бастрыкин предложил усилить ответственность за преступления с ИИ и создать специализированное агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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