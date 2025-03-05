Мишустин: Западные санкции не смогли лишить россиянок цветов

Tекст: Валерия Городецкая

Мишустин заявил, что санкционные ограничения не смогли лишить российских женщин цветов, поскольку отечественное производство в сфере цветоводства было не только сохранено, но и увеличено, передает ТАСС. Об этом он сообщил в ходе беседы с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки».

Премьер-министр подчеркнул, что санкции изначально создали сложную ситуацию, так как Россия активно закупала цветы, однако это стало стимулом для развития собственного производства.

Он также напомнил, что ранее были открыты кредитные линии для поддержки этой отрасли. Мишустин отметил, что правительство будет продолжать оказывать необходимую помощь цветоводству.

Ранее Мишустин рассказал, как его отец всегда дарил матери полевые цветы, предпочитая незабудки, ландыши и ромашки. Он также поделился советами по выбору цветов для женщин накануне 8 Марта, подчеркивая важность настроения и предпочтений получательницы.