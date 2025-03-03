  • Новость часаВынесен приговор пилотам ВСУ по делу о терроризме
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Хамство Зеленского угрожает ВСУ снятием с американского довольствия
    Глава ЕК анонсировала план перевооружения Европы
    Грэм возмутился отказом Зеленского уйти в отставку
    Михалков назвал победу фильма «Анора» на «Оскаре» подтверждением упадка премии
    Уолтц: Зеленский не готов к переговорам о мире, но кошельки США не безграничны
    Луговой: США лучше Зеленского знают обстановку на Украине
    Путин присвоил композитору Зацепину звание Героя Труда
    СБУ заочно предъявила обвинения Лепсу за поддержку СВО
    Курс доллара превысил 90 рублей
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Сегодня в мировой политике настал ноябрь 1918 года

    История Брестского мира была сплошной трагедией ошибок, допущенных лидером большевиков Владимиром Лениным. Конечный результат даже близко не напоминал то, чего он хотел достичь.

    7 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    10 комментариев
    3 марта 2025, 18:38 • Новости дня

    В Хабаровске построили первый модульный спортзал по программе «Единой России»

    В Хабаровске открылся первый модульный спортивный зал, построенный по народной программе «Единой России», предназначенный для мини-футбола, волейбола и других видов спорта. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев осмотрел спортзал.

    Строительство объекта заняло девять месяцев, что значительно быстрее по сравнению с капитальным строительством, на которое обычно уходит до двух с половиной лет, говорится на сайте ЕР.

    На площади в полторы тысячи квадратных метров расположился игровой зал для мини-футбола, волейбола, баскетбола и флорбола. Использовать площадку могут не только учащиеся школ и спортивных секций, но и все жители города, включая маломобильных граждан.

    Якушев подчеркнул, что такие спортивные объекты востребованы в регионах, где климатические условия осложняют капитальное строительство. Он также отметил популярность нового зала и поделился планами о постройке рядом бассейна и пространства для фиджитал-спорта, что создаст целый спортивный кластер.

    Юные спортсмены из спортшколы олимпийского резерва «Ерофей», которые раньше были вынуждены тренироваться на асфальте из-за нехватки льда, теперь получили возможность проводить полноценные тренировки. В школе занимается 350 детей, и они планируют укрепить физическую подготовку для успешного выступления на всероссийских турнирах и выхода в суперлигу, как отметил директор спортшколы Константин Юров.

    3 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи

    Bloomberg: Зеленский готов встретиться с Трампом при определенных условиях

    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, если президент США снова пригласит его для конструктивного диалога и «решения реальных проблем», в том числе для подписания соглашения по минералам, сообщает Bloomberg.

    Зеленский добавил, что Украина готова принять сделку о полезных ископаемых, которая была отложена на прошлой неделе. Эти заявления он сделал в Лондоне после участия в саммите по безопасности с европейскими лидерами, целью которого было заручиться поддержкой Украины, передает Bloomberg.

    В ходе выступления Зеленский подчеркнул необходимость равного диалога, особенно после скандала в Белом доме. Он отметил, что открытое обсуждение этих вопросов не было полезным ни для США, ни для Украины. Зеленский также отказался переходить на английский язык, чтобы избежать возможных искажений своих слов.

    «Я убежден, что ситуация пройдет, и впереди будут более важные вещи. Если президент США пригласит для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что сделка по природным ресурсам с США готова к подписанию министрами, и Украина не отказывается от нее, несмотря на произошедшее.

    Несмотря на то, что Зеленский признал зависимость Украины от поддержки США и выразил уважение к американскому президенту, как к основным политическим партиям США, так и к США в целом, он воздержался от извинений. Он защищал свое право отстаивать достоинство своей страны и ее народа и призвал партнеров проявить понимание страданий, которые пережила Украина. «Я готов к любому формату конструктивных отношений с США», – подчеркнул Зеленский.

    Ранее Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне.

    Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию.

    Коментарии (41)
    3 марта 2025, 02:47 • Новости дня
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»

    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после «прилета» «Искандера» по полигону в Днепропетровской области

    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие вооруженных сил Украины погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области Украины, по которому был нанесен российский удар, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о массовой гибели солдат ВСУ.

    «Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения», – приводит слова Безуглой ТАСС.

    Она подчеркнула, что построения проводятся каждый день. При этом никто не несет ответственности, а главком ВСУ Александр Сырский «остается на должности», заявила Безуглая.

    Бывший нардеп Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что «во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер» в результате чего погибло и было ранено большое количество» украинских военных.

    «Украина официально этого не комментировала. О ракетном ударе по Днепропетровской области вчера не сообщалось. Хотя в течение дня Воздушные силы ВСУ несколько раз объявляли ракетную угрозу для Днепропетровской области», – пишут украинские СМИ.

    Отмечается, что «паблики пишут о массовой гибели солдат ВСУ».

    Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов.

    Коментарии (22)
    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Коментарии (0)
    3 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий

    Зеленский заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий

    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не готов подписать мирное соглашение, предусматривающее потерю территорий, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил, что подобное соглашение могло бы стать источником будущей напряженности и конфликтов. Он подчеркнул, что страны, поддерживающие Украину или желающие выступить в роли «посредников», согласны, что конфликт должен завершиться в соответствии с позицией Киева, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», – заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что уважение к политическим реалиям, включая территориальные, является обязательным для урегулирования. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

    Коментарии (33)
    3 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине

    Сенатор Джабаров: «Мирные» планы Макрона и Стармера не стоят и ломаного гроша

    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры показали, кто разжигает конфликт. Они вновь хотят обмануть Москву и добиться перемирия на Украине, которое даст возможность накачать ВСУ вооружениями. Это позволит оппонентам с новыми силами продолжить противостояние, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Эммануэль Макрон и Кир Стармер предложили месячный мораторий на воздушные удары по Украине.

    «Когда смотришь на очередной план Британии и Франции по Украине, задаешься вопросом: кто разрабатывает и подписывает эти бумаги», – иронично отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его мнению, идея месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» нереализуема.

    Американцы, скорее всего, отстранятся от инициативы Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Не согласится с планом и Россия. «Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москве нужен прочный мир. Предложение Парижа и Лондона не учитывает позицию российской стороны», – указал Джабаров.

    Как считает собеседник, европейские политики продолжают тешить себя идеей нанести поражение России. «Они не понимают, что это невозможно. Российская армия наступает на всех направлениях. Лучшим ответом на план Франции и Британии станет дальнейшее выполнение наших целей», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий отметил, что лидеры Европы показали себя «разжигателями войны», их «мирные» планы по Украине не стоят и ломаного гроша. «Европейцев интересует не мир. Они вновь хотят нас обмануть и добиться перемирия, которое позволит накачать Украину вооружениями, а дальше с новой силой продолжить конфликт», – заключил Джабаров.

    Ранее Франция и Британия разработали план прекращения огня на Украине. Как сообщил Эммануэль Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнил, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – сказал он.

    Президент Франции также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. На фоне обострившихся разногласий между США и Украиной в воскресенье в Лондоне состоялся саммит союзников Киева. 

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», – сказал он в интервью BBC.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

    Коментарии (19)
    2 марта 2025, 23:29 • Новости дня
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна участвовать в соглашении о прекращении огня на Украине, но не диктовать условия безопасности, заявил премьер Великобритании Кир Стармер. Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал отвергнуть российскую позицию.

    «В конечном счете сделка, конечно, должна включать Россию», – приводит слова Стармера ТАСС.

    Однако, по мнению Стармера, Россия не должна «диктовать условия любых гарантий безопасности», прежде чем стороны «дойдут» до соглашение. «Иначе мы не добьемся никакого прогресса», – добавил глава британского правительства.

    Канцлер Германии Олаф Шольц на неформальном саммите в Лондоне заявил, что российская позиция не должна быть принята в ходе переговоров. Он отметил важность поддержки Украины и подчеркнул, что необходимо ее поддерживать как финансово, так и военными средствами, передает РИА «Новости».

    «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины», – подчеркнул канцлер Германии. Он также добавил, что архитектура безопасности должна строиться вокруг этого принципа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, где обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине. Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО.

    Коментарии (29)
    3 марта 2025, 05:45 • Новости дня
    Зеленский продолжил ругаться с властями США

    Зеленский резко ответил на критику со стороны американского сенатора Грэма

    Зеленский продолжил ругаться с властями США
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов) нужно получить украинское гражданство, если он хочет иметь голос в вопросах украинского президентства.

    «Я могу дать гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Зеленский отметил, что только в этом случае готов будет выслушать мнение сенатора «как гражданина Украины» по вопросу о том, кто должен быть украинским президентом. Зеленский подчеркнул, что президента Украины выбирают «не в доме Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), а на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне. Американский сенатор, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с президентом США.

    Коментарии (23)
    3 марта 2025, 09:12 • Новости дня
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    Семью Вэнса перевезли в тайное место из-за украинских активистов
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Семью вице-президента США Джей Ди Вэнса перевезли в тайное место после протестов проукраинских активистов на горнолыжном курорте в Вермонте, сообщает Breitbart.

    Семью вице-президента США Джей Ди Вэнса перевезли в тайное место после того, как они столкнулись с протестами проукраинских активистов во время их отдыха возле горнолыжного курорта в Вермонте, передает RT.

    Издание Breitbart сообщило, что один из лыжников на курорте, описывая толпу протестующих, использовал нецензурные выражения, чтобы выразить сомнения в их умственных способностях.

    Ранее Fox News сообщил, что проукраинские активисты сорвали отдых Вэнса после его конфликта с Владимиром Зеленским на переговорах в Белом доме.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитал Владимира Зеленского за хамское поведение в Овальном кабинете.

    В Сети обратили внимание, что Зеленский во время ссоры с Вэнсом использовал нецензурную лексику.


    Коментарии (31)
    3 марта 2025, 14:03 • Новости дня
    Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом

    Американист Дудаков: США могут лишить Украину спутниковых данных

    Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть несколько вариантов наказания Владимира Зеленского за проявленное неуважение к Дональду Трампу. Среди них – аннулирование контрактов на оказание помощи Украине, прекращение сотрудничества в разведсфере, а также инициирование антикоррупционных расследований, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, Трамп в понедельник может рассмотреть вопрос о мерах против Киева.

    «После перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стоит ожидать, что противостояние Вашингтона и Киева в ближайшие месяцы будет обостряться», – считает американист Малек Дудаков. По его мнению, одним из наказаний Украины за оскорбление и неуважение станет остановка военной помощи со стороны США.

    «Штаты при Трампе не выделяли украинской стороне новых траншей. После ссоры в Овальном кабинете, на мой взгляд, их снова не будет. Более того, Белый дом может аннулировать долгосрочные контракты, например, на поставку Киеву ракет для систем ПВО, которые были заключены еще администрацией Джо Байдена», – детализировал собеседник.

    «Возможно, прекратится сотрудничество США и Украины в разведывательной сфере, в том числе спутниковой», – продолжил Дудаков. Он полагает, что Европа не сможет в полной мере заместить американскую помощь на перечисленных направлениях.

    «Во-первых, там не производятся ракеты для ЗРК Patriot. Да, европейцы могут делать NASAMS или SAMP-T, но речь идет о небольших объемах. К тому же к этим комплексам есть большие вопросы», – пояснил эксперт. «Во-вторых, Европа не способна предложить аналог Starlink», – добавил спикер.

    Еще одним наказанием для Украины может стать усиление давления Вашингтона по вопросу проведения выборов в республике, считает Дудаков. Причем, по его мнению, речь пойдет как об избрании нового президента, так и о замене состава Рады. «Другое дело, что Зеленский пока не готов отходить от власти. Таким образом, он переходит в режим прямого столкновения с американцами, пользуясь тем, что у него есть союзники в Британии и ЕС», – уточнил собеседник.

    Наконец, в США могут инициировать антикоррупционные расследования в отношении освоения ранее выделенных траншей, отметил политолог. «Я не исключаю введения персональных санкций в отношении ближайшего окружения Зеленского, тех людей, вроде Андрея Ермака, которые очевидно нагрели руки», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп в понедельник встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева. Как сообщает The New York Times, во встрече будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны страны Пит Хегсет.

    По словам источника издания, предстоящие дискуссии могут затронуть приостановку или отмену военной помощи Украине, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных и оплаченных администрацией Джо Байдена.

    О том, что США рассматривают возможность полного прекращения поддержки Украины, на прошлой неделе сообщала и газета The Washington Post. Такой вариант развития событий стал обсуждаться после публичной перепалки Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

    После ссоры в Овальном кабинете бизнесмен и глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Киева.

    Министр торговли США Говард Латник подчеркнул, что Вашингтон не планирует выделять средства Украине, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Тот, напомним, вместо извинений продолжил хамить американцам и выдвинул Трампу условие для новой встречи.

    «Мы достойны равноправного диалога. <...> Для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду (к президенту США)», – сказал Зеленский в Лондоне после саммита по безопасности с европейскими лидерами.

    Он также заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий. По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». Напомним, Трамп отмечал, что Украине придется пойти на компромиссы.

    На этом фоне в США звучат призывы отправить Зеленского в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) также предложил Зеленскому уйти в отставку или «измениться».

    В ответ Зеленский лишь нахамил американским политикам. «Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. А потом его голос начнет набирать вес, и я буду слышать его как гражданина Украины на тему «Кто должен быть президентом» <...> Президента Украины придется выбирать не в доме Линдси Грэма», – сказал он.

    Зеленский добавил, что сменить его на посту президента будет непросто. «Недостаточно просто провести выборы. Вам нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», – его слова приводит Sky News.

    Газета ВЗГЛЯД писала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.

    На ваш взгляд
    Каких последствий вы ожидаете от перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме?




    Результаты

    Коментарии (11)
    3 марта 2025, 02:58 • Новости дня
    НПЗ загорелся в Уфе

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар, сообщили в главке МЧС по Башкирии.

    «Ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По предварительной информации, пожар начался «в районе печи сжигания». МЧС подчеркнуло, что угроза для жителей ближайших районов отсутствует. Для наблюдения за состоянием воздуха «направлена лаборатория».

    Напомним, в феврале Сызранский НПЗ подвергся атаке со стороны киевского режима. Кроме того, украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ.

    Коментарии (9)
    2 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила превратить Украину в неперевариваемого «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На саммите в Лондоне фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и НАТО должны обеспечить Украине поставки оружия, экономическую и финансовую помощь, а также гарантии безопасности и поддержку энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, она призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы и запустить новую гонку обычных вооружений. На ее взгляд, европейцы должны инвестировать в оборону и поддерживать рост военной промышленности.

    Фон дер Ляйен также объявила о намерении изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС. Это позволит странам союза увеличить государственные инвестиции в производство оружия.

    Данные предложения будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 6 марта.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал не допустить повторения на Украине минских договоренностей или «афганского» сценария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.

    Коментарии (37)
    3 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине

    Макрон сообщил о предложении Парижа и Лондона объявить мораторий на воздушные и морские удары на Украине

    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который коснется воздушного пространства и моря, но не будет затрагивать наземные операции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что мораторий распространялся бы и на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что предложение не затрагивает боевые действия на земле. Он объяснил это тем, что протяженность линии фронта сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, и соблюдение прекращения огня на таком большом участке было бы «крайне сложно» контролировать.

    Также французский лидер выразил надежду на восстановление диалога между лидерами США и Украины, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

    Коментарии (48)
    3 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Михалков назвал победу фильма «Анора» на «Оскаре» подтверждением упадка премии

    Михалков: победа фильма «Анора» на «Оскаре» отражает уровень премии

    Михалков назвал победу фильма «Анора» на «Оскаре» подтверждением упадка премии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер Никита Михалков раскритиковал присуждение «Оскара» фильму «Анора», назвав его качество показателем уровня премии, несмотря на его успех на Каннском кинофестивале.

    Никита Михалков, известный режиссер и председатель Союза кинематографистов России, в беседе с ТАСС выразил свое недовольство по поводу присуждения премии «Оскар» фильму «Анора» в номинации «Лучший фильм». По его мнению, качество ленты отражает текущее состояние кинопремии. Ранее Михалков охарактеризовал фильм как «плохой» и недоумевал, почему он вызвал такой резонанс в кинематографическом сообществе.

    Картина «Анора», снятая американским режиссером Шоном Бэйкером, ранее завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале в мае 2024 года и три главные награды на церемонии Independent Spirit Awards. В фильме принимали участие российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Однако Борисов не получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

    Сюжет фильма разворачивается вокруг молодой стриптизерши из Бруклина, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Пытаясь расторгнуть брак, родители юноши отправляют своего знакомого с помощниками, чтобы разобраться с ситуацией.

    Ранее Борисов признался, что с трудом осознает свою номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора», но выразил благодарность за оказанную поддержку.

    Коментарии (13)
    3 марта 2025, 14:21 • Новости дня
    Forbes: Украина начала «деамериканизацию» систем ПВО

    Forbes: Украина начала замену американских систем ПВО на европейские Asters

    Forbes: Украина начала «деамериканизацию» систем ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским, сообщает Forbes.

    Вооруженные силы Украины и их союзники начали поиск альтернатив американским системам противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая вызвала скандал. Издание подчеркивает, что Украина и Европа не могут более рассчитывать на постоянную поддержку со стороны США из-за политического курса Трампа.

    По мнению издания, США имеют почти полную монополию на поставки ракет класса «земля – воздух», пусковых установок и радиолокаторов. Процесс замены американских систем ПВО уже начался – и, как предполагает журнал, будет набирать обороты.

    На сегодняшний день на вооружении Украины находятся шесть батарей американских ЗРК Patriot. Украина получает ракеты к ним небольшими партиями, и их запасы могут быстро истощиться, если США прекратят поставки. В будущем предполагается замена американских систем на зенитные ракеты Asters, которые производит европейский консорциум Eurosam.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины столкнулись с дефицитом 203-мм боеприпасов для самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» из-за прекращения поставок из США.

    Президент США Дональд Трамп поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину в ходе совещания с сотрудниками национальной безопасности.

    Коментарии (8)
    3 марта 2025, 15:24 • Новости дня
    Грэм возмутился отказом Зеленского уйти в отставку
    Грэм возмутился отказом Зеленского уйти в отставку
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

    В своем посте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Грэм написал: «К сожалению, до проведения выборов на Украине никто не имеет голоса». Об этом сообщает Breitbart.

    Эти слова стали ответом на реплику журналиста, который сообщил Зеленскому, что Грэм предложил ему уйти в отставку после нескольких неуважительных комментариев, сделанных украинским лидером во время встречи в Овальном кабинете.

    Зеленский в свою очередь описал Линдси Грэма как «очень хорошего парня» и добавил, что мог бы «дать ему» украинское гражданство, и «тогда его голос начнет набирать вес».

    Ранее Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Вместе с тем на пресс-конференции он выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Коментарии (7)
    3 марта 2025, 11:15 • Новости дня
    Израильские артисты извинились за исполнение «Катюши» в Молдавии

    Музыканты из Израиля извинились за исполнение «Катюши» на фестивале в Кишиневе

    Израильские артисты извинились за исполнение «Катюши» в Молдавии
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На музыкальном фестивале «Мэрцишор» в Молдавии израильским артистам пришлось извиняться за исполнение песни «Катюша», которая вызвала обвинения в «российской пропаганде».

    Музыкантам из Израиля пришлось извиняться за исполнение знаменитой военной песни «Катюша» на музыкальном фестивале «Мэрцишор» в Молдавии, сообщает ТАСС. После выступления пользователи соцсетей обвинили их в «российской пропаганде».

    Директор Национальной филармонии Светлана Бивол отметила, что исполнение «Катюши» не было запланировано в программе, и выразила сожаление по поводу инцидента. По ее словам, артисты были приняты с распростертыми объятиями, поскольку клезмерская музыка пользуется популярностью в стране.

    В видеообращении израильские исполнители пояснили, что для них «Катюша» считается израильской песней, и они исполнили ее на иврите, добавив несколько русских слов. Однако они извинились за случившееся, подчеркнув, что не хотели никого обидеть.

    Ранее гендиректор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич исполнил строчку из «Катюши» на русском языке в честь победы клуба над немецким «Штутгартом» в матче Лиги чемпионов со счетом 5:1.

    Во Франции во время акции протеста против пенсионной реформы митингующие начали петь песню, мелодия которой похожа на первый куплет знаменитой «Катюши».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, песня эта довоенная, она написана в 1938 году.

    Коментарии (18)
    Главное
    Москалькова сообщила о возвращении 33 жителей Курской области с Украины
    Президент Финляндии сравнил перепалку Трампа и Зеленского с ссорой в браке
    Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара «Искандера»
    Названо число россиян, воспользовавшихся за два дня сервисом самозапрета на кредиты
    Российские ученые научились диагностировать депрессию математическим методом
    Названа дата начала выпуска Lada Iskra
    Шуфутинский тайно сыграл свадьбу

    Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая

    Тема редкоземельных металлов стала одной из громких в новостной повестке не только США и Украины, но и России. Почему в мире началась борьба за недра, богатые редкоземельными металлами, есть ли у России необходимые для этого технологии и чем нам поможет опыт Китая, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал Александр Топорков, эксперт по поставкам редкоземельных металлов. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленского публично превратили в политический труп

    Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты – и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома. В экспертной среде отметили, что Зеленскому еще повезет, «если он не окажется в Гуантанамо». Подробности

    Перейти в раздел

    Новая политика США сказалась на действиях НАТО в Балтийском море

    «Финляндия считывает сигналы президента США Дональда Трампа». Такими словами эксперты оценивают действительно необычное событие: Хельсинки освободил танкер, задержанный ранее по обвинению в «диверсии по заказу российских спецслужб». Однако для этого имели значение и ряд других обстоятельств. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейская элита увидела спасение в поддержке Украины

    Выделить Украине еще больше денег и оружия и послать в эту страну «миротворцев» – таким стал главный итог прошедшего в Лондоне саммита, формально посвященного судьбе киевского режима. На самом деле собравшиеся в столице Великобритании европейские лидеры обсуждали нечто гораздо более важное. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............