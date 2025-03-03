Москва возглавила рейтинг мегаполисов с шаговой доступностью услуг

Tекст: Дарья Григоренко

Рейтинг мегаполисов с 15-минутной пешей доступностью основных услуг возглавила Москва. Исследование, проведенное Высшей школой экономики, анализировало города с населением порядка 10 млн человек. Целью было сравнение по уровню доступности основных объектов повседневного спроса. В среднем москвичам требуется 9,6 минуты, чтобы пешком дойти до таких объектов, в то время как жителям Лондона и Токио требуется 10,3 и 12,3 минуты соответственно, передает ТАСС.

На третьем и четвертом местах оказались Нью-Йорк и Стамбул с временем в 20 и 30 минут. В Москве 85,8% жителей живут в районах «15-минутной» доступности. Декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что «высокие позиции Москвы закономерны и следствие социальной ответственности». Он подчеркнул, что российская градостроительная школа обязана учитывать социальную инфраструктуру при создании жилых районов.

Развитие транспортной инфраструктуры также сыграло ключевую роль в достижении высоких позиций. Новые объекты интереса, такие как кафе и магазины, появляются благодаря улучшению транспортной доступности. Это делает ранее менее популярные районы более привлекательными. На первых этажах новостроек предусмотрены нежилые помещения для магазинов и служб быта.

Специалисты ВШЭ также подчеркнули значение сервисов доставки товаров и услуг для увеличения доступности. В районах, где физически невозможно разместить определенные объекты, доставка помогает поддерживать качество жизни.

В прошлом году Москву и Петербург включили в число мировых лидеров по уровню пространственного и технологического развития индекса технологического и пространственного развития городов мира (Urban & Innovation Environment Index) от Международного консорциума исследовательских организаций из Китая, Индии и России.