Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи

Bloomberg: Зеленский готов встретиться с Трампом при определенных условиях

Tекст: Вера Басилая

Зеленский добавил, что Украина готова принять сделку о полезных ископаемых, которая была отложена на прошлой неделе. Эти заявления он сделал в Лондоне после участия в саммите по безопасности с европейскими лидерами, целью которого было заручиться поддержкой Украины, передает Bloomberg.

В ходе выступления Зеленский подчеркнул необходимость равного диалога, особенно после скандала в Белом доме. Он отметил, что открытое обсуждение этих вопросов не было полезным ни для США, ни для Украины. Зеленский также отказался переходить на английский язык, чтобы избежать возможных искажений своих слов.

«Я убежден, что ситуация пройдет, и впереди будут более важные вещи. Если президент США пригласит для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», – заявил Зеленский.

Он также отметил, что сделка по природным ресурсам с США готова к подписанию министрами, и Украина не отказывается от нее, несмотря на произошедшее.

Несмотря на то, что Зеленский признал зависимость Украины от поддержки США и выразил уважение к американскому президенту, как к основным политическим партиям США, так и к США в целом, он воздержался от извинений. Он защищал свое право отстаивать достоинство своей страны и ее народа и призвал партнеров проявить понимание страданий, которые пережила Украина. «Я готов к любому формату конструктивных отношений с США», – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне.

Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой.

Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране.

В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию.