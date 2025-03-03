Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Путин спрогнозировал небольшое сжатие рынка жилья
Путин спрогнозировал небольшое сжатие рынка жилья из-за высоких ставок ипотеки
Президент России Владимир Путин заявил о возможном небольшом сжатии рынка жилья из-за высоких ипотечных ставок.
Путин выразил мнение, что рынок жилья может ожидать небольшое сжатие из-за высоких ипотечных ставок, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Путин отметил, что сжатие должно быть минимальным, чтобы не пришлось впоследствии предпринимать меры по восстановлению отрасли.
Минниханов в свою очередь рассказал о текущих показателях ввода жилья в Татарстане. По его словам, в советское время в регионе вводилось до 1,8 млн кв. метров жилья в год, тогда как сейчас этот показатель достиг 3,45 млн кв. метров. Но несмотря на рост, возникли проблемы с процентными и ипотечными ставками, решение которых, по словам Минниханова, продолжается.
Глава региона добавил, что он возглавляет комиссию Госсовета «Инфраструктура для жизни» и планирует обращаться за поддержкой к президенту для решения этих вопросов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Татарстана в Кремле.