Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Шведская полиция расследовала диверсию на водоснабжении Готланда
Шведская полиция расследовала диверсию, выведшую из строя насосы на Готланде
Шведская полиция расследует возможную диверсию на острове Готланд, где неизвестные повредили насосы для воды, что могло оставить весь остров без водоснабжения.
Шведская полиция начала расследование предполагаемой диверсии на системе водоснабжения острова Готланд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Aftonbladet. Полиция безопасности Швеции Sapo подтвердила информацию о расследовании, начавшемся после обнаружения повреждений в воскресенье.
По данным службы водоснабжения и водоотведения региона, неизвестные вывели из строя насосы на Готланде. В результате потенциальная диверсия могла оставить весь остров без водоснабжения, если бы инцидент не был вовремя выявлен.
Службы продолжают работу над устранением последствий, а полиция направила дополнительные ресурсы для расследования происшествия и предотвращения возможных повторных атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Швеции начала расследование возможной диверсии на подводном телекоммуникационном кабеле в Балтийском море после повреждения кабеля C-Lion1. Прокуратура Швеции отменила арест болгарского судна Vezhen, ранее подозревавшегося в обрыве подводного кабеля между Швецией и Латвией, после установления отсутствия диверсии.