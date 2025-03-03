Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
В Австрии приведен к присяге новый канцлер
Президент Австрии привел к присяге новое правительство
Новое правительство Австрии, сформированное коалицией из трех партий, было приведено к присяге президентом страны.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство республики, сообщает ТАСС. В состав правительства вошли представители трех партий: Австрийской народной партии (АНП), Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и партии «Новая Австрия – Либеральный форум» (NEOS). Новый кабинет министров возглавил лидер АНП Кристиан Штокер, который был официально приведен к присяге в ходе церемонии во дворце Хофбург.
В своей речи Александр Ван дер Беллен заявил: «В соответствии с Конституцией, я объявляю и привожу к присяге Кристиана Штокера в качестве федерального канцлера». После подписания присяги президент поздравил Штокера с назначением на пост главы правительства. Это событие стало ключевым шагом в формировании новой коалиционной власти в Австрии.
На пост вице-канцлера назначен глава СДПА Андреас Баблер. Отмечено, что внешнеполитическое ведомство возглавила лидер партии NEOS Беата Майнль-Райзингер. Представители АНП Клаудиа Таннер и Герхард Карнер сохранили свои должности министров обороны и внутренних дел соответственно. Это сформированное правительство призвано решать актуальные задачи и вопросы, стоящие перед Австрией.
Напомним, 22 февраля исполняющий обязанности канцлера Австрии Александер Шалленберг объявил о своем решении покинуть политику и не входить в состав нового федерального правительства.