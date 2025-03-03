Песков: Если Европа сможет склонить Зеленского к переговорам, честь ей и хвала

Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом

Американист Дудаков: США могут лишить Украину спутниковых данных

Tекст: Анастасия Куликова

«После перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стоит ожидать, что противостояние Вашингтона и Киева в ближайшие месяцы будет обостряться», – считает американист Малек Дудаков. По его мнению, одним из наказаний Украины за оскорбление и неуважение станет остановка военной помощи со стороны США.

«Штаты при Трампе не выделяли украинской стороне новых траншей. После ссоры в Овальном кабинете, на мой взгляд, их снова не будет. Более того, Белый дом может аннулировать долгосрочные контракты, например, на поставку Киеву ракет для систем ПВО, которые были заключены еще администрацией Джо Байдена», – детализировал собеседник.

«Возможно, прекратится сотрудничество США и Украины в разведывательной сфере, в том числе спутниковой», – продолжил Дудаков. Он полагает, что Европа не сможет в полной мере заместить американскую помощь на перечисленных направлениях.

«Во-первых, там не производятся ракеты для ЗРК Patriot. Да, европейцы могут делать NASAMS или SAMP-T, но речь идет о небольших объемах. К тому же к этим комплексам есть большие вопросы», – пояснил эксперт. «Во-вторых, Европа не способна предложить аналог Starlink», – добавил спикер.

Еще одним наказанием для Украины может стать усиление давления Вашингтона по вопросу проведения выборов в республике, считает Дудаков. Причем, по его мнению, речь пойдет как об избрании нового президента, так и о замене состава Рады. «Другое дело, что Зеленский пока не готов отходить от власти. Таким образом, он переходит в режим прямого столкновения с американцами, пользуясь тем, что у него есть союзники в Британии и ЕС», – уточнил собеседник.

Наконец, в США могут инициировать антикоррупционные расследования в отношении освоения ранее выделенных траншей, отметил политолог. «Я не исключаю введения персональных санкций в отношении ближайшего окружения Зеленского, тех людей, вроде Андрея Ермака, которые очевидно нагрели руки», – заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп в понедельник встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева. Как сообщает The New York Times, во встрече будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны страны Пит Хегсет.

По словам источника издания, предстоящие дискуссии могут затронуть приостановку или отмену военной помощи Украине, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных и оплаченных администрацией Джо Байдена.

О том, что США рассматривают возможность полного прекращения поддержки Украины, на прошлой неделе сообщала и газета The Washington Post. Такой вариант развития событий стал обсуждаться после публичной перепалки Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

После ссоры в Овальном кабинете бизнесмен и глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Киева.

Министр торговли США Говард Латник подчеркнул, что Вашингтон не планирует выделять средства Украине, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Тот, напомним, вместо извинений продолжил хамить американцам и выдвинул Трампу условие для новой встречи.

«Мы достойны равноправного диалога. <...> Для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду (к президенту США)», – сказал Зеленский в Лондоне после саммита по безопасности с европейскими лидерами.

Он также заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий. По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». Напомним, Трамп отмечал, что Украине придется пойти на компромиссы.

На этом фоне в США звучат призывы отправить Зеленского в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) также предложил Зеленскому уйти в отставку или «измениться».

В ответ Зеленский лишь нахамил американским политикам. «Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. А потом его голос начнет набирать вес, и я буду слышать его как гражданина Украины на тему «Кто должен быть президентом» <...> Президента Украины придется выбирать не в доме Линдси Грэма», – сказал он.

Зеленский добавил, что сменить его на посту президента будет непросто. «Недостаточно просто провести выборы. Вам нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», – его слова приводит Sky News.

Газета ВЗГЛЯД писала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.