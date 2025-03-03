Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Стартовал прием заявок на новый сезон «МедиаПритяжения»
«Движение Первых» объявило о приеме заявок на всероссийский проект «МедиаПритяжение», в котором школьники и студенты смогут создать уникальный контент и получить ценные призы.
Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В нем смогут участвовать школьники, студенты, наставники и родители, которые попробуют себя в роли репортеров, журналистов и продюсеров.
Победители проекта получат возможность поехать в Москву на медиафестиваль и выиграть сертификаты на покупку профессиональной техники. Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов отметил, что проект способствует развитию медиасообщества и помогает воспитать новых талантливых журналистов и блогеров. Призы составят от 250 до 750 тыс. рублей в зависимости от места в конкурсе.
Проект реализуется при поддержке «Газпром-медиа холдинга», VK, ВГТРК и других партнеров. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров подчеркнул, что участвовать можно в индивидуальном и командном форматах в одном из пяти направлений, таких как «ПервыйТекст» и «МедиаКоманда».
Финал проекта пройдет в Москве в августе 2025 года, где более 1,1 тыс. участников создадут и защитят свои медиапроекты. Победители получат сертификаты на покупку техники и развитие своих медиасообществ.