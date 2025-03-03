Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с Миннихановым в Кремле
Песков сообщил о встрече Путина с главой Татарстана Миннихановым в Кремле
Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин проведет рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в понедельник в Кремле, передает ТАСС.
Песков отметил, что Татарстан является одним из крупнейших и значимых регионов России, демонстрируя высокие показатели во всех областях.
«Всегда интересный разговор», – добавил он, характеризуя предстоящую встречу.
Минниханов и Путин регулярно поддерживают связь и участвуют в совместных публичных мероприятиях.
Последняя личная встреча Путина с Миннихановым состоялась в феврале 2024 года.
Президент звонил Минниханову после атаки украинских беспилотников на Казань, подчеркнув важность постоянного диалога между руководством страны и главами регионов.