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Анонсированы первые полеты МС-21 и SJ-100 с новыми российскими двигателями
Минпромторг анонсировал первые полеты МС-21 и SJ-100 с новыми российскими двигателями в первой половине 2025 года
Глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей РФ сообщил, что первые полеты самолетов МС-21 и SJ-100 с новыми российскими двигателями запланированы на первую половину 2025 года.
Как передает ТАСС, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов объявил о планах осуществить первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 в первой половине 2025 года. «После чего начнутся уже сертификационные летные испытания», – сообщил Алиханов.
Алиханов также упомянул о ходе работ по созданию легкого самолета «Байкал», предназначенного для использования на Дальнем Востоке и в северных регионах России. «Изготовлено три образца», – отметил глава Минпромторга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что полеты самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в течение месяца-полутора, а также стартует сертификация двигателя в составе самолета.