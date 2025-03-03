Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил: «Российская сторона еще раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне».

В ходе брифинга он подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога, но сталкивается с нежеланием Киева поддерживать переговорную динамику, передает ТАСС.

Песков отметил, что инцидент продемонстрировал сложность достижения урегулирования на Украине. По его словам, для успешного решения конфликта недостаточно усилий только Москвы и Вашингтона, так как киевский режим и Зеленский не стремятся к миру.

Напомним, публичная ссора Зеленского с президентом США произошла прямо в Белом доме.

Сообщалось, что Трамп планирует обсудить с советниками возможное прекращение поставок военной помощи Киеву, включая боеприпасы и оборудование.

Советники президента США настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку, что усложняет переговоры между двумя лидерами.