Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Песков: Перепалка в Вашингтоне подтвердила правоту Путина в украинском вопросе
Перепалка между главами США и Украины в Вашингтоне подтвердила правоту президента России Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил: «Российская сторона еще раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне».
В ходе брифинга он подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога, но сталкивается с нежеланием Киева поддерживать переговорную динамику, передает ТАСС.
Песков отметил, что инцидент продемонстрировал сложность достижения урегулирования на Украине. По его словам, для успешного решения конфликта недостаточно усилий только Москвы и Вашингтона, так как киевский режим и Зеленский не стремятся к миру.
Напомним, публичная ссора Зеленского с президентом США произошла прямо в Белом доме.
Сообщалось, что Трамп планирует обсудить с советниками возможное прекращение поставок военной помощи Киеву, включая боеприпасы и оборудование.
Советники президента США настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку, что усложняет переговоры между двумя лидерами.