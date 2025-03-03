Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Глава Пентагона уличил Клинтон в лицемерии старым фото с Лавровым
Министр обороны США Пит Хегсет ответил на обвинения Хиллари Клинтон, опубликовав фото ее встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, напоминая о провальной попытке «перезагрузки» отношений с Россией.
Министр обороны США Пит Хегсет ответил на критику бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, обвинившую его в работе на Москву. В ответ на это Хегсет разместил фотографию, на которой Клинтон запечатлена вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».
Мэтт Моргулис, колумнист PJ Media, напомнил, что фото было сделано во время неудачного рекламного трюка Хиллари Клинтон, когда она пыталась «перезагрузить» отношения с Россией в должности госсекретаря во время президентства Барака Обамы. Ошибка команды Клинтон заключалась в неправильном переводе слова «перезагрузка» как «перегрузка».
Моргулис подчеркнул, что критика демократами, в том числе Клинтон, действий администрации Дональда Трампа по улучшению отношений с Россией выглядит лицемерной на фоне их собственных ошибок.
Ранее Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России.