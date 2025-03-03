Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.0 комментариев
Эксперты напомнили о запрете ряда бизнесов в квартирах
Российское законодательство позволяет предпринимательскую деятельность дома, если она не нарушает нормы и не беспокоит соседей, однако ведение бизнеса в виде гостиниц, магазинов и медучреждений в квартирах запрещено.
Российское законодательство допускает осуществление предпринимательской деятельности в жилых помещениях при условии соблюдения всех санитарных и противопожарных норм. По словам Евгении Пешковой, партнера бюро BGMP, работа на дому возможна, если она не создает шум, запахи и не увеличивает нагрузку на коммунальные сети, сообщает РИА «Новости».
Разрешенные виды деятельности включают консультирование, репетиторство, работу в сфере IT и даже организацию детского сада. Однако законодательство категорически запрещает открытие в квартирах гостиниц, продуктовых магазинов и заведений общественного питания. Медицинская и миссионерская деятельность в жилых помещениях также под запретом.
За нарушение предусмотрены штрафы: от 500 до 1 тыс. рублей за несоблюдение санитарных норм и от 1 до 5 тыс. рублей за использование жилых помещений не по назначению. Также могут взыскивать штрафы за превышение допустимого уровня шума в размере от 1 до 2 тыс. рублей.
Ранее Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете размещения хостелов и гостиниц в нежилых помещениях многоквартирных домов.