Эксперты напомнили о запрете ряда бизнесов в квартирах

Tекст: Ольга Иванова

Российское законодательство допускает осуществление предпринимательской деятельности в жилых помещениях при условии соблюдения всех санитарных и противопожарных норм. По словам Евгении Пешковой, партнера бюро BGMP, работа на дому возможна, если она не создает шум, запахи и не увеличивает нагрузку на коммунальные сети, сообщает РИА «Новости».

Разрешенные виды деятельности включают консультирование, репетиторство, работу в сфере IT и даже организацию детского сада. Однако законодательство категорически запрещает открытие в квартирах гостиниц, продуктовых магазинов и заведений общественного питания. Медицинская и миссионерская деятельность в жилых помещениях также под запретом.

За нарушение предусмотрены штрафы: от 500 до 1 тыс. рублей за несоблюдение санитарных норм и от 1 до 5 тыс. рублей за использование жилых помещений не по назначению. Также могут взыскивать штрафы за превышение допустимого уровня шума в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

Ранее Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете размещения хостелов и гостиниц в нежилых помещениях многоквартирных домов.