NYT: Трамп может прекратить военную помощь Украине

The New York Times: Трамп рассмотрит приостановку военной помощи Киеву на встрече с советниками

Tекст: Ольга Иванова

Президент США собирается обсудить с американскими чиновниками возможность прекращения военной помощи Киеву. Ожидается, что встреча состоится в понедельник, и в ней примут участие госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, передает РИА «Новости».

По данным The New York Times, обсуждения будут касаться ряда стратегий в отношении Украины. По словам источника из администрации Трампа, одной из основных тем встречи станет возможная приостановка или прекращение военной помощи Украине. Это может затронуть поставки боеприпасов и оборудования, которые были одобрены администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Трамп и его советники планируют рассмотреть возможные последствия этих мер для отношений между США и Украиной, а также для региональной безопасности в целом. Ожидается, что решение может существенно повлиять на текущую ситуацию на Украине и в регионе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой.

Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране.