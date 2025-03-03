Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.0 комментариев
NYT: Трамп может прекратить военную помощь Украине
The New York Times: Трамп рассмотрит приостановку военной помощи Киеву на встрече с советниками
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с советниками возможное прекращение поставок военной помощи Киеву, что может включать остановку поставок боеприпасов и оборудования, ранее одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.
Президент США собирается обсудить с американскими чиновниками возможность прекращения военной помощи Киеву. Ожидается, что встреча состоится в понедельник, и в ней примут участие госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, передает РИА «Новости».
По данным The New York Times, обсуждения будут касаться ряда стратегий в отношении Украины. По словам источника из администрации Трампа, одной из основных тем встречи станет возможная приостановка или прекращение военной помощи Украине. Это может затронуть поставки боеприпасов и оборудования, которые были одобрены администрацией бывшего президента Джо Байдена.
Трамп и его советники планируют рассмотреть возможные последствия этих мер для отношений между США и Украиной, а также для региональной безопасности в целом. Ожидается, что решение может существенно повлиять на текущую ситуацию на Украине и в регионе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране.