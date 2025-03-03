Эксперт: Зеленский хочет помириться с Трампом без потери лица

Политолог Корнилов: Зеленский хочет помириться с Трампом без потери лица

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Слова Владимира Зеленского о том, что он якобы готов снова прилететь в США для «конструктивного диалога» – своеобразные извинения перед американскими партнерами. Но это говорится так, чтобы не потерять лицо в публичном пространстве. Да, тон жестковат, но он пытается показать, что больше не будет качать права в Овальном кабинете», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

«Зеленский сигналами Вашингтону через СМИ дополняет ходатайства премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, которые уверяют, что украинский визави готов подписать кабальное минеральное соглашение и не будет выдвигать абсурдных требований по вопросам безопасности», – продолжил он.

«Киев хочет прийти к хорошим отношениям с США кулуарно. Если сделка все-таки будет подписана, а я думаю, что так и произойдет, то Зеленский вообще скажет, что никакой ссоры и не было. Мол, так выглядит равноправный диалог двух политических деятелей», – спрогнозировал собеседник.

Между тем, спикер обратил внимание на слова Зеленского о том, что «сменить» его будет непросто. «Он зачистил все политическое и медиа пространство, контролирует Верховную раду, ввел санкции против другого такого же проходимца Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). И Зеленский готов объявить себя победителем выборов, даже если их не будет. Но не думаю, что США позволят это сделать. Скорее всего, его попросят не участвовать в электоральной гонке», – указал он.

«В целом, тон Зеленского стал мягче, по каким-то направлениям в отношениях с США он будет сговорчивее. Но Европа все равно предает ему уверенности. И главное: она поддерживает намерение Киева продолжать войну», – резюмировал Корнилов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом «для конструктивного диалога, решения реальных проблем и серьезных вопросов, для твердых действий и ответов», пишет Bloomberg.

«Если президент США пригласит – я приеду», – сказал он в воскресенье в Лондоне после участия в саммите стран ЕС по безопасности. «Мы достойны равноправного диалога», – подчеркнул политик, выразив готовность подписать соглашение с Вашингтоном о полезных ископаемых.

Западные СМИ отметили, что Зеленский тщательно подбирал слова после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете, и в ответах отказался перейти на английский язык, чтобы избежать неправильного толкования. «Я убежден, что ситуация нормализуется, и впереди нас ждут более важные дела», – добавил он.

Касательно урегулирования конфликта на Украине, Зеленский сказал, что Киев не подпишет мирное соглашение, предусматривающее потерю территорий. Кроме того, Украина согласится на прекращение огня только в том случае, если за этим последуют надежные гарантии безопасности, передает The Guardian.

В ходе визита в Британию Зеленский также провел встречу с представителями СМИ, где заявил, что уйдет со своего поста в «обмен» на членство Украины в НАТО, поскольку тогда посчитает «свою миссию» выполненной, сообщает Sky News. «Но заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно помешать мне в них участвовать, а это немного сложнее», – добавил он.

Кроме того, он раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), ранее призвавшего Зеленского оставить пост. «Я могу дать ему гражданство Украины. Тогда его голос заимеет вес, и я прислушаюсь к нему в вопросе, кто должен быть президентом», – подчеркнул Зеленский. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему упрямство ведет Зеленского к катастрофе.