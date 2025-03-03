В Перми задержали отчима за избиение девятилетнего пасынка

Уголовное дело в Перми возбуждено после избиения отчимом девятилетнего мальчика

Tекст: Вера Басилая

В Перми возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего. По версии следствия, мужчина 1993 года рождения, начиная с марта 2024 года и до 1 марта 2025-го, систематически избивал девятилетнего пасынка и оскорблял его, передает ТАСС.

Ранее видеозапись, на которой видно, как отчим применяет насилие к пасынку, появилась в социальных сетях. После этого информация о произошедшем получила огласку. Мужчина был задержан, ведется его допрос, и готовится обращение в суд для ареста. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Следствие находится под контролем руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила, что состояние мальчика удовлетворительное, он находится с матерью. Семья не состояла на учете, однако им предоставят необходимую психологическую помощь.

Ранее суд в Челябинской области приговорил 28-летнюю женщину к шести годам колонии за жестокое избиение своей дочери-младенца.

В отношении отчима семилетнего мальчика, убитого в городе Черняховск в Калининградской области, заведено второе уголовное дело.