Экс-управляющиего столовыми «Военторг-Востока» отдали под суд в Хабаровске

Экс-управляющиего столовыми «Военторг-Востока» отдали под суд по обвинению в хищении продуктов в Хабаровске

Tекст: Ольга Иванова

В Хабаровске начнется судебное разбирательство над экс-управляющим столовыми «Военторг-Востока» Рамазаном Саидовым, обвиняемым в хищении продуктов на сумму более 8 млн рублей. Следствие установило, что в 2023 году Минобороны России заключило с АО «Военторг» государственный контракт на поставку продовольствия, в рамках которого Саидов отвечал за продовольственное обеспечение, передает РИА «Новости».

Военные следователи СК установили, что Саидов совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере, реализуя похищенные продукты через торговые точки Хабаровского края. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ. Дело с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения.

В ГВСУ СК отметили, что Саидов, по ходатайству следователя, был заключен под стражу. Приняты меры для полного возмещения ущерба государству. В период 2023-2024 годов Саидов присвоил вверенное ему продовольствие на сумму свыше 8 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года бывшего управляющего столовыми компании АО «Военторг-Восток» Рамазана Саидова обвинили в растрате или присвоении средств.