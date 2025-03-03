Грузия обвинила Европу в продолжении военных действий на Украине

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Для одних поддержка Украины – это больше оружия и огня, для других – это мир и мирный процесс», – заявила она в эфире телекомпании «Имеди». – В отличие от президента США Дональда Трампа, нельзя сказать, что политики Европы однозначно за прекращение огня на Украине».

По ее словам, эти европейские политики «говорят, что, возможно, сейчас не лучшее время прекратить огонь».

«Однако президент США твердо настроен как можно скорее завершить эту войну, и это отвечает интересам украинского народа», – сказала Мака Бочоришвили.

«Как завершится война, за это в первую очередь в ответе глава Украины, а также те лица, которые стимулируют продолжение военных действий», – заявила глава МИД Грузии.

«Грузия поддерживала мир с самого начала военных действий на Украине, и сейчас эта позиция полностью совпадает с тем, что мы слышим от США», – сказала она.