  • Новость часаBloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского
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    Упрямство ведет Зеленского к исчезновению
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
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    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    31 комментарий
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    15 комментариев
    3 марта 2025, 09:51 • Новости дня

    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным

    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американцам следует уделять больше внимания внутренним проблемам страны, таким как преступность и миграция, а не сосредотачиваться на президенте России Владимире Путине.

    Трамп призвал американцев сосредоточить внимание на внутренних проблемах страны, а не на президенте России Владимире Путине, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Президент США считает, что жителям страны следует уделять больше времени вопросам, связанным с миграцией, преступностью, включая наркоторговцев и убийц, а также с людьми, попадающими в страну из психиатрических учреждений.

    Трамп отметил, что важнее обратить внимание на миграционные банды насильников и наркобаронов, которые представляют реальную угрозу для безопасности США. Он считает, что американцы должны сосредоточиться на предотвращении проникновения таких людей в страну, чтобы избежать повторения европейского опыта.

    Ранее Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки.


    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    1 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

    В своем Telegram-канале дипломат отреагировала на недавнюю перепалку в Белом доме между Трампом и Зеленским, использовав отрывок из фильма «Собачье сердце».

    Захарова разместила фрагмент, где профессор Преображенский отчитывает Шарикова за его поведение. Дипломат сопроводила видео подписью: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет».

    До этого Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    28 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший американский посол в Грузии Келли Дегнан 28 февраля 2022 года потребовала от руководства страны присоединиться к санкциям против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили рассказал, что сначала посол встретилась с ним «в ожидании единственного ответа о том, что Грузия введет санкции». По его словам, экс-посол выразила «разочарование» и «замешательство» тем, что после начала СВО тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг участие его страны в санкциях.

    «Келли Дегнан предлагала нам выбрать светлую сторону или темную сторону. Это должно было выразиться в санкциях против России», – пояснил политик. Он отметил, что требование ввести санкции против России Дегнан высказывала «подчеркнуто и четко». После этого Дегнан направилась к Гарибашвили для «более прямого и объемлющего разговора».

    «Все попытки посла США тогда не принесли результата, правительство Грузии отказалось от непродуманной эскалации (с Россией)», – заявил Папуашвили. Он напомнил, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии.

    «Мы ценим стратегическое партнерство, но знаем, что оно не должно использоваться таким образом. Мы за взаимное уважение с учетом национальных интересов», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «к счастью, тогда Грузия проявила дальновидность».

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    28 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами

    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами и поручил следить за поддержкой участников СВО и их семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

    На встрече с Кобзевым он подчеркнул, что все проблемы участников СВО должны находиться под личным контролем. «И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Губернатор Кобзев заверил, что понимает важность данной задачи и будет следовать указаниям президента. «Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», – ответил он.

    Кроме того, Путин поддержал инициативу присвоения имен Героев России улицам и школам в Иркутской области. На встрече с Кобзевым в Кремле обсуждались планы назвать школу, сквер и улицу именем погибшего в Мариуполе Героя России Эдуарда Дьяконова. Кобзев сообщил, что в области четыре Героя РФ, и подчеркнул важность этой практики.

    Путин согласился с этой инициативой, отметив, что героев нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем. «Обязательно, чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили», – отметил президент.

    Президент уже называл бойцов СВО своими ребятами в ходе встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

    Он выразил благодарность главе региона за помощь военным, сказав: «Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку».

    В День защитника Отечества Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав, уделив особое внимание участникам специальной военной операции в своем обращении.

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    1 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку

    Зеленский ответил на призывы к отставке после провала переговоров в Белом доме

    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Владимир Зеленский прокомментировал призывы к его отставке, которые ранее прозвучали в США. Как сообщает РИА «Новости», президент Украины заявил, что право решать его судьбу на посту главы государства остается исключительно за украинскими гражданами.

    «Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей. Но между нами, американцы голосуют за американского президента, а каждая европейская страна голосует за своего президента», – отметил Зеленский в интервью Fox News, отвечая на вопрос о призывах к его отставке.

    Такие призывы прозвучали на фоне провала переговоров в Белом доме, после чего американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что Зеленский должен либо покинуть свой пост, либо измениться. Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что только украинцы имеют право решать, оставаться ему на посту или нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и честные выборы.

    Вашингтон может использовать нелегитимность Владимира Зеленского для давления на Украину по вопросу соглашения о добыче полезных ископаемых, как отметил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    28 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
    Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкая газета Bild опубликовала материал о споре между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Издание Bild опубликовало статью под названием «Трамп вышвырнул Зеленского», касающуюся спора, возникшего между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе встречи.

    Белый дом опубликовал отрывок перепалки, в которую также был вовлечен вице-президент Джей Ди Вэнс. Администрация США выступила с заявлением, в котором подчеркивается их принцип «Америка на первом месте». Пресс-служба подчеркнула: «Президент Дональд Трамп и вице-президент Вэнс ставят Америку на первое место».

    Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, также сообщалось, что Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

    В начале недели президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина, отметил, что Зеленский становится «токсичной фигурой», как для украинской армии, поскольку «дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями», которые ведут к катастрофическим потерям, так и «для общества в целом».

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    1 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

    Маск заявил, что президент США на встрече с Зеленским настаивал на прекращении огня

    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На встрече в Вашингтоне президент США предлагал остановить конфликт на Украине, тогда как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск.

    Маск прокомментировал отрывок встречи президента США Владимира Зеленского, где американский лидер отчитывает главу киевского режима за нежелание прекратить огонь, передает РИА «Новости».

    Маск заявил, что Трамп настаивал на прекращении огня на Украине, которое остановило бы «мясорубку», тогда как Зеленский лишь стремился получить новые финансовые средства для продолжения боевых действий.

    Ранее Илон Маск заявил, что своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан США.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    28 февраля 2025, 20:52 • Новости дня
    Трамп и Зеленский поругались в ходе переговоров
    Трамп и Зеленский поругались в ходе переговоров
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече, где обсуждалось возможное перемирие.

    Трамп настаивал на необходимости перемирия, предупреждая, что если Зеленский не «пойдет на сделку», то США «умывают руки», передает РИА «Новости». Зеленский в свою очередь отказался от идеи прекращения огня, заявив, что это «не сработает».

    Президент США подчеркнул, что у Зеленского нет козырей в переговорах с американской стороной, и предупредил, что проблемы Украины начнутся немедленно, если перемирие не будет достигнуто. Он также указал на большие потери украинской армии.

    Зеленский на фразу про козыри ответил президенту США, что «не играет в карты».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в Белый дом для подписания сделки с США о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов, в ходе которой президент США  указал ему на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

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    28 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, сообщил телеканал Fox News.

    По данным телеканала Fox News, Белый дом подтвердил отмену пресс-конференции и прекращение переговоров по сделке, передает РИА «Новости».

    Fox News также передал, что после конфликта автомобиль для Зеленского уже ждал у западного крыла Белого дома, хотя он еще не покинул здание на момент выхода информации. Журналисты телеканала сообщили, что, по их данным, президент США попросил Зеленского уехать.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что Украина имеет большие проблемы и проигрывает в конфликте с Россией, отметив, что он ведет себя неуважительно по отношению к США.

    Зеленский заявил, что не готов к прекращению огня на Украине, чем вызвал гнев президента США.


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    1 марта 2025, 21:54 • Новости дня
    Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским

    Уолтц заявил, что команда президента США единогласно решила прекратить переговоры с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Советники президента США единогласно рекомендовали ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после перепалки в Овальном кабинете, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда Дональда Трампа единогласно рекомендовала ему прекратить переговоры сВладимиром Зеленским после перепалки, произошедшей в Овальном кабинете, передает ТАСС.

    «После такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед», – отметил Уолтц.

    По его словам, продуктивные переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли бы стать «позитивным моментом для Украины». Однако, как отметил помощник президента США, Зеленский не дал четкого сигнала о желании остановить боевые действия, что огорчило и разозлило американского президента.

    Он добавил, что после инцидента украинский посол и советники Зеленского просили продолжить переговоры, но украинский лидер выбрал продолжение спора.

    Уолтц также выразил мнение, что Зеленский привык к безусловной поддержке Вашингтона, что, по словам помощника, мало соответствовало новому подходу администрации Трампа.

    «Он не получил уведомления о том, что в городе новый шериф, это новый президент и мы нацелены применить новый подход для достижения мира», – подчеркнул Уолтц, добавив, что Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину в ходе совещания с сотрудниками национальной безопасности.

    Официальный представитель МИД России заявил, что Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    28 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера

    Политолог Ярыгин: Трамп отверг попытки премьера Британии сесть за стол переговоров с Москвой

    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Радикальная позиция главы Белого дома Дональда Трампа в отношении европейских партнеров может заставить их пойти на отчаянные шаги, которые перевернут ситуацию с ног на голову – как в переговорах по украинскому урегулированию, так и в отношениях Вашингтона и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее американский лидер провел встречу с британским премьером Киром Стармером.

    «Глава Белого дома Дональд Трамп поднял на смех британского премьера Кира Стармера вопросом о способности Соединенного королевства самостоятельно «справиться с Россией». Все выглядело как шутка, но я бы назвал это самым ярким итогом прошедшего визита», – пояснил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    «Судя по всему, украинский конфликт на встрече упоминался только в рамках более важной темы – дальнейшего сотрудничества Вашингтона с европейским союзниками по НАТО. Американский лидер донес до собеседника свою позицию: альянс нужен Белому дому для того, чтобы контролировать своих вассалов в Европе. Как бы обидно это ни звучало для ЕС», – отметил он.

    «Трамп не хочет окончательной смерти НАТО, он просто заставляет объединение платить более справедливую цену. А без Вашингтона Брюссель не справится с «российской угрозой», поэтому деваться ему некуда. И натянутая улыбка Стармера вместо ответа служит согласием. Глава Белого дома отверг все попытки Европы через британского премьера заявить о своей субъектности и пустить ее за стол переговоров с Москвой», – продолжил спикер.

    «Европа снова хотела предложить США иные варианты коллективного участия в украинском урегулировании. До этого аналогичный шаг попробовал сделать президент Франции Эммануэль Макрон. Каждый визитер по-своему объясняет необходимость продолжения конфликта, финансирования Киева, учета мнения ЕС в переговорах», – указал аналитик.

    «Думаю, теперь стоит ждать резолютирующего приезда в Вашингтон главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в беседе с которой Трамп будет столь же непреклонен. После этого многим покажется, что Европа отыграла все карты. И тогда, допускаю, произойдет какое-то событие – так называемый черный лебедь, которое перевернет ситуацию с ног на голову», – спрогнозировал эксперт.

    «Я даже могу допустить, что произошедшее замедлит переговоры Москвы и Вашингтона. Еще один вариант развития событий: создастся ситуация, при которой Трампу придется пригласить Брюссель за стол переговоров как одну из заинтересованных сторон», – резюмировал Ярыгин.

    В четверг британский премьер Стармер сообщил, что обсудил с Трампом урегулирование украинского кризиса, отметив, что для достижения мира необходимо заключить «прочную сделку». По его мнению, европейские страны «должны принимать в этом полноценное участие». При этом Лондон может взять на себя «лидирующую роль», добавил политик.

    «Я ясно дал понять, что Великобритания готова направить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение (по Украине)», – заявил Стармер на совместной с Трампом пресс-конференции. Он добавил, что в нынешнем году британская сторона планирует предоставить Киеву больше военной помощи, чем когда-либо ранее.

    Трамп в свою очередь «уколол» визави вопросом о способности Британии «справиться с Россией» самостоятельно. Как передает The New York Times,  в ответ Стармер протянул: «ну…» и улыбнулся. В комнате прозвучал «неловкий смех» журналистов.

    Глава Белого дома заявил, что поддерживает принцип коллективной обороны НАТО, предусмотренный уставом альянса. Однако причин для его задействования на Украине нет, подчеркнул Трамп.

    Как пишет газета Politico, встреча Стармера с Трампом стала «отрезвляющей» для Киева и его европейских союзников. Она дала представление о приеме, который ждет Владимира Зеленского в пятницу. Как ожидается, вечером 28 февраля он и Трамп подпишут ресурсное соглашение.

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    2 марта 2025, 07:21 • Новости дня
    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

    Маск согласился с предложением пользователей соцсети покинуть США НАТО и ООН

    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением пользователя соцсети Х о выходе США из НАТО и ООН.

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН, пишет РИА «Новости». Маск отреагировал на сообщение пользователя соцсети Х, который заявил, что США «пора покинуть НАТО и ООН».

    Маск, известный своими активными высказываниями в соцсетях, ответил коротко: «Я согласен». Его комментарий вызвал широкий резонанс в интернет-сообществе и стал предметом обсуждения в различных медиа.

    Ранее Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций и поддерживал связи с политическими движениями, выступающими за изменение внешнеполитического курса США. Однако его текущее заявление стало неожиданностью для многих его подписчиков и вызвало активные дискуссии по поводу роли США в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой для усиления Франции на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент США на встрече в Вашингтоне предлагал остановить конфликт на Украине, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, заявив, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины.

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    28 февраля 2025, 22:06 • Новости дня
    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом

    Американист Дробницкий: После ругани с Трампом Зеленский – политический труп

    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На встрече с Трампом Зеленский находился в неадекватном состоянии, даже представитель великой державы вряд ли позволил бы себе повысить голос на Трампа и Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. В пятницу встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме закончилась перепалкой.

    «Видно, что Зеленский находится в неадекватном состоянии. Я думаю, что в политическом смысле он уже мертв. Он позволил себе непозволительное поведение в Овальном кабинете. Даже представитель великой державы вряд ли бы решился повысить голос на Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса. Такого никогда не было в Белом доме», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Политолог назвал визит Зеленского в Вашингтон «полным провалом». «Уже сейчас началась гонка на его замену. Ему еще повезет, если он не окажется в Гуантанамо после произошедшего. Теперь либеральной прессе будет крайне сложно защищать его. Наверняка появятся критические статьи о том, что нужен другой лидер демократической Украины», – предположил спикер.

    «В ходе этой ситуации Трамп сказал важную фразу о том, что теперь американский народ все поймет. Этого следовало ожидать. Казалось, будто Зеленского подготовят к более интеллигентному поведению, и он предстанет жертвой «проклятых трампистов, которые попали в лапы Путина». Но он стал хамить, перейдя на совершенно уличный стиль общения», – добавил спикер.

    «Ситуация для Украины сложная, но они заигрались и рассматривают ее как некий плюс для себя. Но все три встречи, включая переговоры Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, надо рассматривать как диалог с политическими врагами. Задача Трампа – сделать Америку снова великой. Для этого внутри страны он хочет разрушить госаппарат, а на внешнем контуре – Евроатлантику. Украина находится на острие этих процессов», – рассуждает политолог.

    По его словам, на деле Трамп дает понять, «что может оставить Европу пободаться с Россией в одиночку. «За равных он считает только Владимира Путина и Си Цзиньпина. Также президент дает понять, что конфликт на Украине закончится сейчас на условиях Вашингтона. В целом президент США не дал Зеленскому гарантий: никакой пятой статьи НАТО для Киева не будет», – подчеркнул собеседник.

    «Европа будет стараться делать все для того, чтобы война продлилась как можно дольше. Задача Трампа  на этом фоне – либо прекратить конфликт достаточно быстро, держать в медийном фокусе свои усилия, либо каким-то образом вывернуться из этого конфликта и сказать, что ЕС вместе с Украиной предали Америку и теперь это не его дело», – заключил Дробницкий.

    В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома заявил, что Россия и Украина находятся на пороге достижения договоренности о мирном урегулировании конфликта. Он также выразил надежду на скорейшее окончание боевых действий.

    Несмотря на первоначальный оптимизм Трампа, Зеленский подчеркнул, что Киев «никогда не примет только прекращение огня». В ответ на это американский лидер заявил, что Украина сталкивается с колоссальными проблемами и не выигрывать в противостоянии с Россией. Он также добавил, что в подобное положение республика загнала себя сама.

    Кроме того, Трамп отметил, что Зеленский ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Глава Белого дома подчеркнул, что в данный момент именно Киев играет с жизнями миллионов людей, рискуя развязать третью мировую войну. По его мнению, Украина не вправе что-либо диктовать США.

    «Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю – берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня», – пояснил свою позицию Трамп. Он также напомнил, что именно он в предыдущий президентский срок дал Украине комплексы Javelin.

    «Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт», – заключил свою речь президент США.

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    1 марта 2025, 12:05 • Новости дня
    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде

    В Белом доме назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной

    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России на переговорах в Эр-Рияде не выдвинули максималистских требований, что вызвало положительную оценку Белого дома, сообщает канал CBS.

    Представители Белого дома выразили удовлетворение позицией России на переговорах в Эр-Рияде, отметив, что российские переговорщики продемонстрировали разумный подход, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул канал, американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отметили, что российская сторона проявила сдержанность в своих требованиях.

    Это контрастирует с позицией Украины, которая, как сообщает CBS, предъявила максималистские требования.

    По данным канала, Белый дом ожидал более жесткого подхода от России, но был приятно удивлен результатами.

    Напомним, на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость этих переговоров при посредничестве Саудовской Аравии.

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