Минпромторг опроверг рассмотрение снятия пошлин на товары из-за санкций

Tекст: Ольга Иванова

Минпромторг не ведет работу по отмене пошлин, введенных в ответ на санкции недружественных стран. В пресс-службе министерства подчеркнули, что обсуждение этого вопроса на данный момент является преждевременным, сообщает ТАСС.

В Минпромторге России пояснили, что пошлины были введены как ответная мера на санкции против российских экспортеров. Отмена пошлин может быть рассмотрена лишь в случае снятия санкций с российской стороны.

Ранее газета «Известия» сообщала, что возможность снижения пошлин на иностранные потребительские товары обсуждается в случае, если недружественные страны снимут свои санкции в отношении российских экспортеров. Однако в Минпромторге подчеркнули, что на данный момент такая работа не ведется.

Напомним, иностранному автопрому не удастся вернуться на российский рынок столь же легко, как покинуть его, поскольку, по словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, возвращение возможно только при условии, что их филиалы будут представлены по всей территории России, включая новые регионы и Крым.