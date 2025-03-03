Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.3 комментария
На Украине скрыли гибель боевиков после удара «Искандера»
Украинское командование попыталось скрыть потери после удара «Искандера» по полигону
Украинское командование пыталось скрыть информацию о гибели боевиков, погибших в результате удара «Искандера» по полигону в Днепропетровской области, пишет издание «Страна» со ссылкой на военные паблики.
Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на различные паблики заявило о попытке украинского командования скрыть информацию о гибели своих боевиков. Это произошло после ракетного удара «Искандера» по полигону в Днепропетровской области, сообщает RT.
По данным издания, в интернете распространяется информация о массовой гибели украинских боевиков. Один из военных пабликов, который поддерживает ВСУ, сообщил о «большой трагедии, о которой все молчат».
1 марта ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области были уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы.