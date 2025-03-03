Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.0 комментариев
ВКС России ударили авиабомбами ФАБ по ВСУ в Гуляйполе
Минобороны сообщило об ударе ФАБ-1500 и ФАБ-500 по ВСУ в Гуляйполе
Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по позициям украинских военных в Гуляйполе с использованием авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-500, сообщили в Минобороны.
Воздушно-космические силы России совершили авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины в городе Гуляйполе, что в Запорожской области. Для нанесения удара использовались авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500, сообщает ТАСС.
В ходе операции были задействованы самолеты Су-34 истребительно-бомбардировочной авиации ВКС России. По данным ведомства, примененные бомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет более точно поражать цели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России в декабре 2024 года уничтожили базу нацгвардии Украины в ДНР с помощью ФАБ-1500, а ранее в январе 2025 года сообщалось, что базу ВСУ в ДНР также уничтожили ударами ФАБ-1500. Кроме того, сообщалось, что подполковник НАТО Кент Миллер, о смерти которого стало известно в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум.