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    Упрямство ведет Зеленского к исчезновению
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    31 комментарий
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    3 марта 2025, 08:33 • Новости дня

    CNN: Переговоры России и США могут пройти в одной из стран Персидского залива

    Tекст: Ольга Иванова

    Следующий раунд переговоров между Россией и США может состояться в одной из стран Персидского залива, подготовка к встрече ведется, сообщает CNN.

    Переговоры между Россией и США могут пройти в одной из стран Персидского залива. Подготовка к следующему раунду уже ведется, и встреча намечается на ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Телеканал CNN уточняет, что первый раунд переговоров состоялся в Эр-Рияде, и теперь стороны готовятся ко второму этапу диалога. Точная дата и место проведения встречи пока не сообщаются, но рассматриваются варианты места встречи в странах региона Персидского залива.

    CNN подчеркивает значимость этих переговоров для обеих сторон в свете текущих международных отношений и напряженности в мире.

    Ожидается, что обсуждение будет касаться ключевых вопросов двусторонних отношений, а также международной безопасности.

    Впервые после начала СВО состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем, и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший американский посол в Грузии Келли Дегнан 28 февраля 2022 года потребовала от руководства страны присоединиться к санкциям против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили рассказал, что сначала посол встретилась с ним «в ожидании единственного ответа о том, что Грузия введет санкции». По его словам, экс-посол выразила «разочарование» и «замешательство» тем, что после начала СВО тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг участие его страны в санкциях.

    «Келли Дегнан предлагала нам выбрать светлую сторону или темную сторону. Это должно было выразиться в санкциях против России», – пояснил политик. Он отметил, что требование ввести санкции против России Дегнан высказывала «подчеркнуто и четко». После этого Дегнан направилась к Гарибашвили для «более прямого и объемлющего разговора».

    «Все попытки посла США тогда не принесли результата, правительство Грузии отказалось от непродуманной эскалации (с Россией)», – заявил Папуашвили. Он напомнил, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии.

    «Мы ценим стратегическое партнерство, но знаем, что оно не должно использоваться таким образом. Мы за взаимное уважение с учетом национальных интересов», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «к счастью, тогда Грузия проявила дальновидность».

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Коментарии (0)
    1 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку

    Зеленский ответил на призывы к отставке после провала переговоров в Белом доме

    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Владимир Зеленский прокомментировал призывы к его отставке, которые ранее прозвучали в США. Как сообщает РИА «Новости», президент Украины заявил, что право решать его судьбу на посту главы государства остается исключительно за украинскими гражданами.

    «Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей. Но между нами, американцы голосуют за американского президента, а каждая европейская страна голосует за своего президента», – отметил Зеленский в интервью Fox News, отвечая на вопрос о призывах к его отставке.

    Такие призывы прозвучали на фоне провала переговоров в Белом доме, после чего американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что Зеленский должен либо покинуть свой пост, либо измениться. Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что только украинцы имеют право решать, оставаться ему на посту или нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и честные выборы.

    Вашингтон может использовать нелегитимность Владимира Зеленского для давления на Украину по вопросу соглашения о добыче полезных ископаемых, как отметил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    28 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, сообщил телеканал Fox News.

    По данным телеканала Fox News, Белый дом подтвердил отмену пресс-конференции и прекращение переговоров по сделке, передает РИА «Новости».

    Fox News также передал, что после конфликта автомобиль для Зеленского уже ждал у западного крыла Белого дома, хотя он еще не покинул здание на момент выхода информации. Журналисты телеканала сообщили, что, по их данным, президент США попросил Зеленского уехать.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что Украина имеет большие проблемы и проигрывает в конфликте с Россией, отметив, что он ведет себя неуважительно по отношению к США.

    Зеленский заявил, что не готов к прекращению огня на Украине, чем вызвал гнев президента США.


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    2 марта 2025, 07:21 • Новости дня
    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

    Маск согласился с предложением пользователей соцсети покинуть США НАТО и ООН

    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением пользователя соцсети Х о выходе США из НАТО и ООН.

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН, пишет РИА «Новости». Маск отреагировал на сообщение пользователя соцсети Х, который заявил, что США «пора покинуть НАТО и ООН».

    Маск, известный своими активными высказываниями в соцсетях, ответил коротко: «Я согласен». Его комментарий вызвал широкий резонанс в интернет-сообществе и стал предметом обсуждения в различных медиа.

    Ранее Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций и поддерживал связи с политическими движениями, выступающими за изменение внешнеполитического курса США. Однако его текущее заявление стало неожиданностью для многих его подписчиков и вызвало активные дискуссии по поводу роли США в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой для усиления Франции на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент США на встрече в Вашингтоне предлагал остановить конфликт на Украине, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, заявив, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины.

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    1 марта 2025, 12:05 • Новости дня
    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде

    В Белом доме назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной

    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России на переговорах в Эр-Рияде не выдвинули максималистских требований, что вызвало положительную оценку Белого дома, сообщает канал CBS.

    Представители Белого дома выразили удовлетворение позицией России на переговорах в Эр-Рияде, отметив, что российские переговорщики продемонстрировали разумный подход, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул канал, американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отметили, что российская сторона проявила сдержанность в своих требованиях.

    Это контрастирует с позицией Украины, которая, как сообщает CBS, предъявила максималистские требования.

    По данным канала, Белый дом ожидал более жесткого подхода от России, но был приятно удивлен результатами.

    Напомним, на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость этих переговоров при посредничестве Саудовской Аравии.

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    2 марта 2025, 01:03 • Новости дня
    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

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    1 марта 2025, 18:57 • Новости дня
    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Генсек НАТО Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления», и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США, сообщил телеканал Би-би-си.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восстановления отношений между Владимиром Зеленским и президентом США, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что он призвал Зеленского найти способ наладить контакт с американским лидером и его администрацией.

    Он выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в Белом доме, назвав его «достойным сожаления».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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    28 февраля 2025, 23:41 • Новости дня
    Министр обороны США приказал Киберкомандованию прекратить атаки на Россию

    Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить операции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России, что свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

    Министр обороны США Пит Хегсет дал указание Киберкомандованию США остановить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Record. Указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо. Приказ, однако, не касается Агентства национальной безопасности (АНБ) и его разведывательной деятельности в отношении России.

    Источники издания отмечают, что этот шаг является частью усилий Вашингтона по нормализации отношений с Москвой. Решение было принято на фоне текущих геополитических событий и направлено на снижение напряженности между странами.

    Киберкомандование уже начало анализировать последствия указа Хегсета. «Командование начало составлять »оценку рисков« для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России», сообщают источники.

    Пока неясно, как данное решение повлияет на общую стратегию США в киберпространстве, однако оно может стать значительным шагом в изменении российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению американской стороны о значительном сокращении военных расходов США и России. Это могло бы служить шагом в направлении снижения напряженности между странами.

    Министерство обороны США подтвердило, что в 2026 финансовом году собирается снизить оборонные расходы на 8%.

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    28 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    По данным ведомства, Россия предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами, передает ТАСС.

    Это предложение было сделано в ходе российско-американских консультаций, которые прошли в Стамбуле. МИД подчеркнул необходимость этого шага в укреплении двусторонних отношений и отметил, что прямое авиасообщение может стать важным элементом в развитии сотрудничества.

    Авиасообщение между Россией и США было приостановлено в рамках международных санкций и ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи. Песков заявил о диалоге с США с позиции уважения.

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    28 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Юристы указали на пробелы в сделке США и Украины по минералам

    Reuters: В сделке между США и Украиной о природных ресурсах есть правовые пробелы

    Юристы указали на пробелы в сделке США и Украины по минералам
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Юристы отметили необходимость доработки соглашения между США и Украиной о природных ресурсах, которое должно быть подписано в пятницу, в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом, отмечает Reuters.

    Соглашение, которое планируется подписать в пятницу на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, предполагает создание совместного инвестиционного фонда США и Украины, сообщает Reuters.

    По условиям соглашения украинское правительство будет вносить 50% от монетизации природных ресурсов в этот фонд. Однако в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом, считают эксперты.

    «Документ создает обязательства для сотрудничества, но не содержит конкретных обязательств в области безопасности. Это именно то, что мы видим в этом соглашении. США не предоставили конкретных гарантий», – заявил профессор международного права из Лейденского университета Брайан МакГарри.

    Один дипломатический источник, пожелавший остаться анонимным заявил, что документ «кажется, довольно выгодной сделкой для обеих сторон». Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия, изложенные в договоре, могут принести облегчение Украине, поскольку президент США отказался от своего первоначального требования о выплате 500 млрд долларов в качестве компенсации за уже предоставленную военную поддержку.

    Зеленский заявил в среду, что успех сделки по добыче полезных ископаемых будет зависеть от переговоров с Трампом, сославшись на отсутствие твердых гарантий безопасности США. В документе действительно говорится, что средства будут реинвестированы «в целях содействия безопасности, защищенности и процветанию Украины», что будет отражено в соглашении о фонде, которое будет регулировать будущее распределение финансовых средств. Правительство США «будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины», говорится в документе, но не уточняется, что это означает.

    МакГарри добавил, что будущие переговоры могут привести к подписанию обязательного договора.

    Один элемент, который привлек внимание МакГарри, заключается в том, что в проекте прямо говорится, что в будущих переговорах о фонде Украина и США «будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины» на ее пути к вступлению в Европейский Союз.

    «Этот процесс, по крайней мере в принципе, имеет интересную политическую поддержку», – сказал он на фоне растущей антагонистической позиции Вашингтона по отношению к ЕС.

    «В рамочном соглашении не упоминается механизм разрешения споров, а доля Вашингтона в будущем фонде также остается открытой для обсуждения», – заявил профессор международного права Университета Дьюка Тим Мейер.

    «Соглашение демонстрирует некоторую неуверенность со стороны США в отношении того, имеет ли правительство право получать долю в фонде, предусмотренную соглашением», – сказал он, добавив, что согласованное соглашение о фонде, вероятно, потребует одобрения конгресса.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки по стратегическим материалам.

    Президент США сообщил, что его встреча с Владимиром Зеленским состоится в пятницу, и отметил, что они подпишут историческое соглашение о сотрудничестве в разработке украинских минералов, нефти и газа.

    Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также не делает Украину должником США, но предполагает пункт о гарантиях безопасности.

    Росконгресс заявил, что ресурсы Украины стоят значительно меньше 500 млрд долларов.

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    1 марта 2025, 02:40 • Новости дня
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    @ KremlinRussia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

    Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что российский лидер оказался под давлением из-за расследований, инициированных Демократической партией, касающихся предполагаемых связей Трампа с Россией.

    «Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией)», – заявил Трамп.

    Расследование о связях Трампа с Россией проводилось спецпрокурором Робертом Мюллером в 2017–2019 годах. Результаты расследования не выявили доказательств сговора между Трампом и Москвой, однако демократы продолжали обвинять экс-президента США в тайных договоренностях с Кремлем.

    Трамп также заявил, что предыдущие администрации США не могли добиться уважения от Москвы. «Они не уважали Байдена и Обаму. Меня они уважают,» – отметил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в якобы вмешательстве РФ в американские выборы и заявил, что Москва не вмешивается в них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, после скандала в Белом доме, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

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    1 марта 2025, 02:26 • Новости дня
    АдГ предложила мир на Украине без Зеленского

    Сопредседатель АдГ заявил о возможности мира на Украине без Владимира Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.

    Как сообщает ТАСС, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в своей публикации в социальной сети X отметил, что мир на Украине должен быть достигнут, несмотря на позицию Зеленского, который, по его словам, не готов к миру. Хрупалла подчеркнул, что США и Россия должны прийти к соглашению, поскольку Евросоюз и Германия, по его мнению, не могут быть посредниками в этом процессе.

    Хрупалла также напомнил, что партия АдГ давно выступает за мирное урегулирование. Он добавил, что мирное решение украинского конфликта не должно зависеть от ресурсов, а быть вопросом здравого смысла.

    В то же время лидер фракции СДПГ в Бундестаге Ларс Клингбайль заявил о необходимости самостоятельности Европы в свете действий правительства США. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок и Фридрих Мерц поддержали Зеленского, заверив его в поддержке Германии и Европы.

    Ранее Зеленский встречался с Дональдом Трампом в Белом доме, где между ними произошла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Зеленский не выразил благодарности за поддержку Киева. После этой встречи пресс-конференция была отменена, а Трамп в своем заявлении в Truth Social отметил неготовность Зеленского к мирному урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии отказа последнего от критики Владимира Путина и готовности к мирному урегулированию конфликта.

    Президент США также отметил, что Зеленский не готов к миру и проявляет неуважение к Соединенным Штатам. Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по мнению Родиона Мирошника, Посла по особым поручениям МИД РФ, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

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    28 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне
    США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате консультаций в Стамбуле США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом, сообщил МИД России.

    Как говорится в сообщении на сайте ведомства, 27 февраля в Стамбуле прошли консультации между делегациями России и США, посвященные нормализации работы дипломатических представительств. В ходе встречи американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России в Вашингтоне.

    Дарчиев ранее занимал пост директора Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России. Его отъезд на новое место службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

    Дарчиев родился 14 мая 1960 года и закончил исторический факультет МГУ в 1983 году. Он имеет степень кандидата исторических наук и начал свою дипломатическую карьеру в 1992 году. За время службы Дарчиев проработал в российском посольстве в Вашингтоне около десяти лет, занимая должности советника и советника-посланника.

    Кроме того, он был послом России в Канаде с октября 2014-го по январь 2021 года и награжден орденами Дружбы и Почета. Владеет английским и французским языками.

    Накануне в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продлились шесть с половиной часов. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

    Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.

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