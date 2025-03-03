CNN: Переговоры России и США могут пройти в одной из стран Персидского залива

Tекст: Ольга Иванова

Переговоры между Россией и США могут пройти в одной из стран Персидского залива. Подготовка к следующему раунду уже ведется, и встреча намечается на ближайшее время, передает РИА «Новости».

Телеканал CNN уточняет, что первый раунд переговоров состоялся в Эр-Рияде, и теперь стороны готовятся ко второму этапу диалога. Точная дата и место проведения встречи пока не сообщаются, но рассматриваются варианты места встречи в странах региона Персидского залива.

CNN подчеркивает значимость этих переговоров для обеих сторон в свете текущих международных отношений и напряженности в мире.

Ожидается, что обсуждение будет касаться ключевых вопросов двусторонних отношений, а также международной безопасности.

Впервые после начала СВО состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем, и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.