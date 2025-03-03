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    Упрямство ведет Зеленского к исчезновению
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    31 комментарий
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    3 марта 2025, 07:43 • Новости дня

    ПВО уничтожила семь БПЛА над регионами России

    Семь украинских БПЛА уничтожены ПВО над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО перехватили семь украинских беспилотников над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Министерстве обороны РФ.

    Минобороны России сообщило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом передает ТАСС. Ведомство уточнило, что три из них были ликвидированы над Липецкой областью, два – над Ростовской областью и еще два – над Белгородской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО недавно сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью, а также заметили украинские беспилотники вблизи границ Дагестана.

    3 марта 2025, 02:47 • Новости дня
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»

    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после «прилета» «Искандера» по полигону в Днепропетровской области

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие вооруженных сил Украины погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области Украины, по которому был нанесен российский удар, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о массовой гибели солдат ВСУ.

    «Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения», – приводит слова Безуглой ТАСС.

    Она подчеркнула, что построения проводятся каждый день. При этом никто не несет ответственности, а главком ВСУ Александр Сырский «остается на должности», заявила Безуглая.

    Бывший нардеп Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что «во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер» в результате чего погибло и было ранено большое количество» украинских военных.

    «Украина официально этого не комментировала. О ракетном ударе по Днепропетровской области вчера не сообщалось. Хотя в течение дня Воздушные силы ВСУ несколько раз объявляли ракетную угрозу для Днепропетровской области», – пишут украинские СМИ.

    Отмечается, что «паблики пишут о массовой гибели солдат ВСУ».

    Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов.

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    2 марта 2025, 23:29 • Новости дня
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна участвовать в соглашении о прекращении огня на Украине, но не диктовать условия безопасности, заявил премьер Великобритании Кир Стармер. Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал отвергнуть российскую позицию.

    «В конечном счете сделка, конечно, должна включать Россию», – приводит слова Стармера ТАСС.

    Однако, по мнению Стармера, Россия не должна «диктовать условия любых гарантий безопасности», прежде чем стороны «дойдут» до соглашение. «Иначе мы не добьемся никакого прогресса», – добавил глава британского правительства.

    Канцлер Германии Олаф Шольц на неформальном саммите в Лондоне заявил, что российская позиция не должна быть принята в ходе переговоров. Он отметил важность поддержки Украины и подчеркнул, что необходимо ее поддерживать как финансово, так и военными средствами, передает РИА «Новости».

    «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины», – подчеркнул канцлер Германии. Он также добавил, что архитектура безопасности должна строиться вокруг этого принципа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, где обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине. Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    3 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий

    Зеленский заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий

    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не готов подписать мирное соглашение, предусматривающее потерю территорий, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил, что подобное соглашение могло бы стать источником будущей напряженности и конфликтов. Он подчеркнул, что страны, поддерживающие Украину или желающие выступить в роли «посредников», согласны, что конфликт должен завершиться в соответствии с позицией Киева, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», – заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что уважение к политическим реалиям, включая территориальные, является обязательным для урегулирования. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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    2 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона

    Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона и правобережья

    Сальдо сообщил о благоприятной обстановке для освобождения Херсона
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья, подчеркнув важность этой операции.

    Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале, что текущая военно-политическая ситуация способствует освобождению города Херсона и правобережья Херсонской области, сообщает ТАСС. Он отметил, что «осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье», добавив, что задача предстоит сложная, но выразил уверенность в ее успешном решении.

    Сальдо также напомнил о событиях 2 марта 2022 года, когда российская армия уже освобождала Херсон, сравнив это событие с чудом для многих жителей города. Он подчеркнул, что для Северного Причерноморья начался новый исторический период интеграции в состав России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне, контролируемом Вооруженными силами Украины, произошли серии взрывов, в результате которых Вооруженные силы Украины потеряли один из пунктов дислокации. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России.

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    2 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила превратить Украину в неперевариваемого «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На саммите в Лондоне фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и НАТО должны обеспечить Украине поставки оружия, экономическую и финансовую помощь, а также гарантии безопасности и поддержку энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, она призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы и запустить новую гонку обычных вооружений. На ее взгляд, европейцы должны инвестировать в оборону и поддерживать рост военной промышленности.

    Фон дер Ляйен также объявила о намерении изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС. Это позволит странам союза увеличить государственные инвестиции в производство оружия.

    Данные предложения будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 6 марта.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал не допустить повторения на Украине минских договоренностей или «афганского» сценария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.

    Коментарии (31)
    2 марта 2025, 09:13 • Новости дня
    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае

    Российские войска уничтожили более 10 танков и БМП, около 40 солдат в Зеленом Гае

    Авиаудар ВС России уничтожил технику и солдат ВСУ в Зеленом Гае
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли авиаудар по позициям ВСУ в Зеленом Гае, уничтожив более 10 единиц бронетехники западного производства и около 40 противников, что значительно ослабило украинские подразделения в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, российские войска нанесли авиаудар по позициям ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай, находящемся на границе ДНР и Днепропетровской области. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в результате удара были уничтожены более десяти единиц бронетехники, в том числе западного производства, а также около 40 украинских военнослужащих.

    Рогов уточнил, что удар пришелся по 127-й бригаде ВСУ из Харькова, расположенной в Зеленом Гае. Были уничтожены танки, БМП Bradley, артиллерийская установка Caesar и бронемашины. Также поражены два склада боеприпасов, включая снаряды для артиллерийских систем M777.

    По мнению Рогова, такие действия ослабят украинские подразделения на линии соприкосновения, где сходятся границы ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили ВСУ из Бурлацкого в результате наступательной операции. Российские военные начали убирать «зубы дракона» ВСУ на границе с Днепропетровской областью. ВСУ не успели укрепить границу с Днепропетровской областью, что привело к успешному продвижению российских войск.

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    2 марта 2025, 09:56 • Новости дня
    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ

    Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за атаки ВСУ

    Бастрыкин: Европейские политики должны ответить за гибель россиян от атак ВСУ
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за поставки оружия Украине, которые привели к гибели мирных граждан России.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что ответственность за гибель мирных граждан России в результате атак Вооруженных сил Украины должны нести также и европейские политики. Бастрыкин указал на то, что европейские страны поставляют оружие Украине, что, по его мнению, делает их ответственными за потери среди российского мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об атаках, совершенных Украиной на 34 российских региона в ходе специальной военной операции. Украинский беспилотник убил женщину с ребенком в машине скорой помощи в Херсонской области. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта.


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    2 марта 2025, 12:37 • Новости дня
    ВС России улучшили позиции в Донбассе и Харьковской области

    Подразделения войск РФ нанесли удары по ВСУ в Донбассе и Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атак группы войск РФ на позиции ВСУ в Донбассе и Харьковской области противник потерял значительное количество техники и личного состава, улучшены тактические позиции.

    Как сообщает Telegram-канал Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» провели успешные операции по улучшению позиций на переднем крае в Донецкой народной республике. Были нанесены удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск и других. Потери противника составили до 475 военнослужащих, а также несколько единиц техники, включая бронетранспортер M113 и боевую машину HMMWV.

    На Харьковском направлении войсками группировки «Север» были поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск. Потери противника составили 25 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Подразделения группировки войск «Запад» также добились улучшения тактического положения. Они нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и ДНР. В результате было уничтожено до 240 военнослужащих ВСУ и несколько единиц техники.

    Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено, Шевченко и других. Потери ВСУ составили до 320 военнослужащих и ряд единиц артиллерийской техники. Также были уничтожены склады боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР, а также освободили Новую Сорочину в Курской области. Кроме того, сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более тысячи военных и четыре танка.

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    3 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    Макрон предложил месячный мораторий на воздушные удары по Украине

    Макрон сообщил о предложении Парижа и Лондона объявить мораторий на воздушные и морские удары на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который коснется воздушного пространства и моря, но не будет затрагивать наземные операции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что мораторий распространялся бы и на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что предложение не затрагивает боевые действия на земле. Он объяснил это тем, что протяженность линии фронта сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, и соблюдение прекращения огня на таком большом участке было бы «крайне сложно» контролировать.

    Также французский лидер выразил надежду на восстановление диалога между лидерами США и Украины, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

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    2 марта 2025, 22:17 • Новости дня
    Канада ввела новые санкции против России

    Трюдо объявил о новых санкциях Канады против России

    Tекст: Антон Антонов

    Оттава расширила антироссийские санкционные списки, в них внесли в том числе ряд «военизированных организаций», сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

    «Премьер-министр объявил о новых санкциях против десяти физических лиц и 21 организации», – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Трюдо по итогам саммита по Украине в Лондоне.

    Санкции введены, в частности, против «военизированных организаций и их лидеров». Указывается, что всего в антироссийских санкционных списках уже свыше 3 тыс. физлиц и организаций.

    В конце февраля США продлили срок действия связанных с ситуацией на Украине санкций против России еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. ЕС также ввел новый, 16-й, санкционный пакет.

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    3 марта 2025, 03:15 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась у Трюдо, кто будет защищать Канаду от США

    Захарова в ответ на слова Трюдо о возможной отправке военных на Украину спросила, кто будет защищать Канаду от США

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы правительства Канады Джастина Трюдо о том, что его страна рассматривает возможность отправки военных на Украину.

    «А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север?» – спросила Захарова в Telegram, предположив, что этим, возможно, займутся «сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы».

    Напомним, Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки на Украину канадских военных ради «миротворческой миссии». Президент США в ходе встречи с Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.


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    2 марта 2025, 22:46 • Новости дня
    Швеция и Канада не исключили отправки войск на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Швеция согласна предоставить Украине гарантии безопасности при поддержке США, сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки на Украину канадских военных ради «миротворческой миссии».

    Отвечая на вопрос о возможности отправки шведских военных на Украину, Кристерссон заявил: «Это нужно делать при наличии американской поддержки и американских гарантий безопасности». По его словам, должны быть «заслуживающие доверия структуры», передает ТАСС со ссылкой на ТТ.

    После встречи в Лондоне лидеров 19 стран Европы и Канады Кристерссон заявил, что все они поддерживают Украину, для которой согласны «сделать еще больше».

    Трюдо, комментируя возможность отправки военных, сказал, что данный вопрос, как и остальные возможные меры, «находится на рассмотрении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Cpac.

     «Мы намерены продолжать необходимую поддержку Украины, что бы ни потребовалось и так долго, как будет нужно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривает, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции. Однако Германия считает преждевременным обсуждение отправку военных ЕС на Украину, а Польша и Прибалтика передумали отправлять войска.

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    2 марта 2025, 11:45 • Новости дня
    Бастрыкин: Британия, Германия и Канада поставляют ВСУ смертоносное оружие

    Бастрыкин заявил о поставках наиболее смертоносного оружия ВСУ из Европы и Канады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что страны Европы, включая Британию, Канаду и Германию, поставляют на Украину смертоносное оружие, включая крылатые ракеты Storm Shadow и беспилотники, используемые в атаке на гражданские объекты.

    По его словам, вооруженные силы Украины получают наиболее смертоносное вооружение из Великобритании, Канады и Германии ТАСС. Также, по его словам, в числе стран-поставщиков значатся Италия, Румыния, Эстония и другие. Бастрыкин отметил, что совместно с Министерством обороны РФ фиксируются факты поставок иностранного оружия и техники.

    Бастрыкин подчеркнул, что из Европы поставляются такие виды вооружения, как крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны. Он также указал, что ВСУ получают беспилотные летательные аппараты, которые активно применяются как в боевых действиях, так и при атаках на гражданские объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости привлечь европейских политиков к ответственности за действия вооруженных сил Украины. Также Бастрыкин сообщил, что в ходе специальной военной операции вооруженные силы Украины атаковали 34 российских региона.

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    3 марта 2025, 04:58 • Новости дня
    Посол Британии призвал Зеленского безоговорочно поддержать планы США

    Посол Британии в США Мандельсон призвал Зеленского безоговорочно одобрить инициативу Вашингтона по окончанию конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует безоговорочно поддержать инициативу Вашингтона, направленную на завершение конфликта на Украине, заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон.

    Мандельсон заявил, что требуется «радикальный перезапуск». «И перезапуск должен состоять из того... чтобы Зеленский безоговорочно одобрил инициативу (США по окончанию конфликта)», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Мандельсон отметил, что Украина должна стать «первой, кто возьмет на себя обязательство по прекращению огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попытался перечить американскому лидеру в Белом доме, из-за чего переговоры с президентом США были свернуты, а украинскую делегацию выпроводили из здания. В результате конфликта коллективный Запад раскололся, и разные политики встали на сторону властей США или поддержали Зеленского.


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    3 марта 2025, 00:57 • Новости дня
    Макрон исключил отправку европейских солдат на Украину в ближайшие недели

    Макрон заявил об отсутствии планов направить европейских солдат на Украину в ближайшие недели

    Макрон исключил отправку европейских солдат на Украину в ближайшие недели
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «В ближайшие недели европейские солдаты на территории Украины не появятся», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Макрон акцентировал внимание на том, что перед отправкой войск, необходимо обеспечить надежное перемирие и провести «многонедельные переговоры». «Мы хотим мира, но мы не хотим мира любой ценой, а также без каких-либо гарантий», – добавил лидер Франции.

    Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону для стран ЕС до 3–3,5% от ВВП. Он отметил, что Франция в настоящее время направляет около 2% своего ВВП на эти цели. Президент сообщил, что общие инвестиции в оборонную сферу на первом этапе могут включать как минимум 200 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Прежний европейский план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривал, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции.

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    Упрямство ведет Зеленского к исчезновению

    В руководстве Соединенных Штатов впервые открыто дали понять, что фигура Зеленского перестает устраивать Вашингтон. Может ли глава киевского режима подать в отставку или даже быть устраненным физически? Вероятность такого исхода больше не является нулевой по целому ряду причин. Кто в таком случае придет к власти в этой стране? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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