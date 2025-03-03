Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.0 комментариев
ПВО уничтожила семь БПЛА над регионами России
Семь украинских БПЛА уничтожены ПВО над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями
Российские средства ПВО перехватили семь украинских беспилотников над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Минобороны России сообщило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом передает ТАСС. Ведомство уточнило, что три из них были ликвидированы над Липецкой областью, два – над Ростовской областью и еще два – над Белгородской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО недавно сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью, а также заметили украинские беспилотники вблизи границ Дагестана.