ЗРК «Бук» уничтожил натовские ракеты ВСУ над ДНР

ЗРК «Бук» группировки «Восток» уничтожил ракеты ВСУ производства НАТО над ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны России сообщило, что расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» из состава группировки войск «Восток» успешно отразил воздушную атаку Вооруженных сил Украины, уничтожив управляемые авиационные ракеты западного производства над территорией ДНР, передает ТАСС.

Согласно информации Минобороны, оператор комплекса обнаружил приближающиеся воздушные цели, которые представляли угрозу для российских мотострелков. После этого была произведена успешная атака с использованием зенитных управляемых ракет, поражены все цели.

Также в ведомстве подчеркнули, что зенитчики находятся на боевом дежурстве круглосуточно, эффективно противодействуя авиационным, ракетным угрозам, а также атакам беспилотников со стороны противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» одной ракетой уничтожил весь пакет снарядов реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ. Также сообщалось, что ЗРК «Бук-М2» сбил ракеты HIMARS над Днепром.