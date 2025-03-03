Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.31 комментарий
Киев за неделю потерял 4,5 тыс. солдат и наемников в ЛНР
Российские войска уничтожили 4,5 тыс. украинских солдат и наемников в ЛНР
В результате боевых действий на рубежах Луганской Народной Республики за неделю погибли 4,5 тыс. украинских солдат и наемников, а также было уничтожено множество техники.
Российские военнослужащие за прошедшую неделю уничтожили более 4,5 тыс. солдат Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в боях на границе Луганской Народной Республики, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что наибольшие потери в живой силе украинские силы понесли в зоне ответственности группировки войск «Север».
Помимо этого, российские силы за указанный период уничтожили 14 танков, три зенитные ракетные установки, 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также более 300 боевых машин противника. Также отмечается уничтожение 32 полевых складов с боеприпасами, что существенно подорвало боеспособность украинских войск.
Ситуация на линии боевого соприкосновения осталась стабильно напряженной, несмотря на неоднократные попытки украинских сил стабилизировать фронт путем увеличения использования бронетехники и артиллерии. Марочко подчеркнул, что киевское военно-политическое руководство продолжает стремиться к сохранению очага напряженности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ВСУ обесточили 11 тыс. абонентов в ЛНР, что вызвало перебои с электроэнергией в регионе. Войска России сократили дистанцию до границы ЛНР в районе Белогоровки, что является стратегически важным шагом. ВС России начали продвижение по руслу Северского Донца в ЛНР, продолжая усиливать своё присутствие в регионе.