Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.29 комментариев
Зеленский продолжил ругаться с властями США
Зеленский резко ответил на критику со стороны американского сенатора Грэма
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американскому сенатору Линдси Грэму нужно получить украинское гражданство, если он хочет иметь голос в вопросах украинского президентства.
«Я могу дать (Грэму) гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Sky News.
Зеленский отметил, что только в этом случае готов будет выслушать мнение Грэма «как гражданина Украины» по вопросу о том, кто должен быть украинским президентом. Зеленский подчеркнул, что президента Украины выбирают «не в доме Линдси Грэма, а на Украине».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне. Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с президентом США.