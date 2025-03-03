Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.29 комментариев
Посол Британии призвал Зеленского безоговорочно поддержать планы США
Посол Британии в США Мандельсон призвал Зеленского безоговорочно одобрить инициативу Вашингтона по окончанию конфликта на Украине
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует безоговорочно поддержать инициативу Вашингтона, направленную на завершение конфликта на Украине, заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Мандельсон заявил, что требуется «радикальный перезапуск». «И перезапуск должен состоять из того... чтобы Зеленский безоговорочно одобрил инициативу (США по окончанию конфликта)», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
Мандельсон отметил, что Украина должна стать «первой, кто возьмет на себя обязательство по прекращению огня».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попытался перечить американскому лидеру в Белом доме, из-за чего переговоры с президентом США были свернуты, а украинскую делегацию выпроводили из здания. В результате конфликта коллективный Запад раскололся, и разные политики встали на сторону властей США или поддержали Зеленского.