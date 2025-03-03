Уолтц обозначил требования США к президенту Украины

Tекст: Ольга Иванова

США хотят видеть на Украине лидера, способного к эффективным переговорам с Вашингтоном и Москвой, сообщает ТАСС. Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CNN выразил озабоченность тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может не соответствовать этим требованиям.

Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты нуждаются в лидере, который способен вести дела с обеими сторонами, и отметил, что если личные или политические мотивы Зеленского будут препятствовать достижению мира, это станет серьезной проблемой для США.

«Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», – заявил Уолтц в ответ на вопрос ведущей о том, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского.

По мнению Уолтца, для урегулирования конфликта на Украине необходимо иметь партнера, который будет открыт для диалога и сможет принимать взвешенные решения как в отношениях с США, так и с Россией.

Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск обвинил Зеленского в бесчеловечности из-за отказа президента Украины заключить мирное соглашение.

В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию. Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США возмущены высказываниями Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.