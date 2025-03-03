Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.29 комментариев
Захарова поинтересовалась у Трюдо, кто будет защищать Канаду от США
Захарова в ответ на слова Трюдо о возможной отправке военных на Украину спросила, кто будет защищать Канаду от США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы правительства Канады Джастина Трюдо о том, что его страна рассматривает возможность отправки военных на Украину.
«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север?» – спросила Захарова в Telegram, предположив, что этим, возможно, займутся «сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы».
Напомним, Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки на Украину канадских военных ради «миротворческой миссии». Президент США в ходе встречи с Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.