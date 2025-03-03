Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.29 комментариев
Кишечную инфекцию выявили почти у 150 рабочих в Москве после еды от «ЕниДем»
Рабочие на стройке на юго-западе Москвы пострадали от острой кишечной инфекции после обеда от компании «ЕниДем»; в результате инцидента выявлено 147 случаев заболевания, следует из судебных документов.
«Зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников «Енигюн Констракшн» в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», – приводит РИА «Новости» текст материалов.
Савеловский суд Москвы постановил арестовать заместителя гендиректора компании «Енигюн Констракшн» Гекхана Озтюрка. Его обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Согласно материалам суда, компания «Енигюн Констракшн» заключила договоры о поставке и организации питания для сотрудников стройки, но в результате несоблюдения условий безопасности произошло массовое отравление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела в проезде Электролитный. Заболевшие были строительными рабочими, которые питались на стройке, готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО «ЕниДем».