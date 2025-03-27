Стартовал второй поток образовательной программы «Школа тренеров команд»

Tекст: Валерия Городецкая

Программа направлена на подготовку профессиональных тренеров для работы с управленческими командами и внедрения современных методик обучения. Всего было подано 700 заявок, из которых отобраны 97 участников из 31 региона, включая представителей Запорожской, Курской, Мурманской областей, Луганской народной республики и Крыма, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Программа, обладающая сильной теоретической и практической базой, предлагает стажировки и уже помогла двум участникам получить работу в «Сенеж». Среди участников второго потока присутствуют известные личности, такие как сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема» Михаил Данькин, и актер Александр Суворов, который отметил, что участие в программе позволит ему развить навыки командообразования.

Первый модуль программы «Команда, на старт!» продлится до октября 2025 года и уже включил лекции от экспертов федерального уровня. В числе лекторов – Ольга Самоварова, Марк Кукушкин и другие. В рамках модуля участники познакомились с выпускниками первого потока и участвовали в защите их проектов. В ближайшие годы им предстоит пройти два дополнительных модуля с межмодульной работой и стажировками на крупных проектах платформы.