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    Почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией
    Названа первая вооруженная ракетами «Циркон» атомная подлодка
    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область
    Миллионы американцев не смогут подтвердить свое гражданство на выборах
    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России
    Среди погибших при крушении батискафа у Хургады оказались двое детей
    Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика
    Международные резервы России превысили 650 млрд долларов
    Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 18:44 • Новости дня

    Стартовал второй поток образовательной программы «Школа тренеров команд»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал второй поток программы «Школа тренеров команд».

    Программа направлена на подготовку профессиональных тренеров для работы с управленческими командами и внедрения современных методик обучения. Всего было подано 700 заявок, из которых отобраны 97 участников из 31 региона, включая представителей Запорожской, Курской, Мурманской областей, Луганской народной республики и Крыма, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Программа, обладающая сильной теоретической и практической базой, предлагает стажировки и уже помогла двум участникам получить работу в «Сенеж». Среди участников второго потока присутствуют известные личности, такие как сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема» Михаил Данькин, и актер Александр Суворов, который отметил, что участие в программе позволит ему развить навыки командообразования.

    Первый модуль программы «Команда, на старт!» продлится до октября 2025 года и уже включил лекции от экспертов федерального уровня. В числе лекторов – Ольга Самоварова, Марк Кукушкин и другие. В рамках модуля участники познакомились с выпускниками первого потока и участвовали в защите их проектов. В ближайшие годы им предстоит пройти два дополнительных модуля с межмодульной работой и стажировками на крупных проектах платформы.

    26 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин посещает Национальный центр «Россия»

    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

    Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

    Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

    В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.

    Сейчас национальный центр «Россия» – это пространство, где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные и исторические достопримечательности страны, а также проводятся просветительские, образовательные, научные и деловые мероприятия. Все экскурсии в НЦ «Россия» проходят бесплатно при предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    В начале марта 2025 года в Национальном центре «Россия» стартовал проект «Путешествие по России», где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения.

    Многонациональная кухня страны в НЦ «Россия» представлена в гастрономических рядах «Путешествие по России. Еда», открыта архитектурная выставка «Рождение масштаба», посвященная отечественной архитектуре и градостроительству. Также работает Универмаг, где можно приобрести товары народно-художественных промыслов – от меда до национальной одежды и чумовых бубнов.

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    26 марта 2025, 14:57 • Новости дня
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ответа на вопросы депутатов Госдумы назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

    По словам премьера, приоритет отдается тем компаниям, которые не заявляли об уходе из России и продолжали функционировать через дочерние предприятия, проявив ответственность к трудовым коллективам, передает ТАСС.

    Мишустин также отметил, что в Россию могут вернуться компании, которые были вынуждены уйти под давлением своих правительств, но при этом сохранили рабочие места и контакты, а также понесли финансовые потери. Он подчеркнул, что важным условием является оставление возможности для возвращения.

    Для рассмотрения каждого случая возвращения будет создана специальная комиссия. Глава кабмина заверил депутатов, что все решения будут приниматься индивидуально и с учетом специфики каждого бизнеса.

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    26 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация не может расследовать убийства российских журналистов, освещающих конфликт на Украине.

    Он подчеркнул, что такие действия возможны только в случае получения соответствующего мандата, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель офиса генсека заявил, что организация считает крайне важным, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха стать мишенью, добавив, что ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

    Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.

    Кроме того, сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

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    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    25 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Ефремов в исправительной колонии работал на швейном предприятии, сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Ева Меркачева.

    По словам Меркачевой, зарплата Ефремова составляла около 10 тыс. рублей в месяц , передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.

    Адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер намерен заняться на свободе собственным здоровьем.

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    25 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой.

    Глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС. Звание народного артиста России также присвоено актерам Максиму Аверину и Александру Олешко.

    Анна Михалкова родилась в Москве в 1974 году, известна своими ролями в фильмах «Изображая жертву», «Связь», «Кококо» и других. Она также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и ранее получила звание заслуженной артистки России.

    Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Собор», также является режиссером и телеведущим. С 2021 года он занимает должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.

    Александр Олешко известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. Имеет звание заслуженного артиста России.

    Ранее Путин присвоил актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки.

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    25 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Лавров в интервью Первому каналу подчеркнул противоречия между подходами европейских лидеров и администрации США в вопросе вступления Украины в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС. Он отметил, что европейцы настаивают на поддержке Украины и ее интеграции в НАТО и ЕС, несмотря на значительные внутренние проблемы.

    Лавров сообщил, что администрация США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, четко выразила мнение, что сейчас ведутся предварительные переговоры по окончательному урегулированию и что вопрос о вступлении Украины в НАТО не должен обсуждаться.

    По мнению Лаврова, европейцы с жаром требуют поддерживать Украину и не давать ей отступать от европейского и натовского пути, что противоречит позиции США. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что причина такого рвения кроется в ряде европейских внутренних проблем.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.

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    26 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Рютте назвал «самую серьезную угрозу» для НАТО

    Рютте назвал Россию «самой серьезной угрозой» для НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается «самой серьезной угрозой» безопасности альянса.

    «В современном непредсказуемом мире очень важно увеличивать расходы на оборону, не будем забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой нашему альянсу», – сказал он на пресс-конференции в Польше, передает РИА «Новости».

    По словам Рютте, Россия вкладывает большие экономические ресурсы в развитие своих вооруженных сил. Он подчеркнул, что эти инвестиции «будут иметь огромные последствия для увеличения возможностей ее вооруженных сил».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким».

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    27 марта 2025, 14:23 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Минобороны: Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской области и Крыму, что привело к отключению электроснабжения в ряде районов, сообщило Минобороны.

    Несмотря на заявления киевского режима о прекращении атак на российские энергетические объекты, удары продолжились, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В 17:00 в среду в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В результате был отключен высоковольтный кабель 10 кВ, что оставило без электричества потребителей в Климовском районе.

    В это же время российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА в районе мыса Тарханкут в Крыму. Целью беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

    На следующий день, 27 марта, в Брянской области около 7:00 прицельный артиллерийский обстрел вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

    Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

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    25 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    «Северяне» выбили ВСУ из окрестностей белгородской Поповки
    «Северяне» выбили ВСУ из окрестностей белгородской Поповки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска полностью установили контроль над селом Поповка в Белгородской области, вытеснив ВСУ также из окрестностей села, сообщает неофициальный ресурс группировки войск «Северный ветер».

    В Telegram-канале группировки указано, что российские войска полностью взяли под контроль село Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате успешных действий «Северян», украинские силы были выбиты из окрестностей населенного пункта.

    Боевые действия в этом районе продолжаются, так как российские войска ведут зачистку разрозненных групп украинских оккупантов, которые укрылись в лесопосадках южнее Поповки.

    Укрепление оборонительных позиций идет по всем направлениям границы с Сумской областью.

    Также сообщается, что российские войска готовы выполнять задачу по созданию санитарной зоны, как поручено президентом, чтобы предотвратить дальнейшие провокации противника.

    Кроме того, в течение прошлых суток на направлении Демидовки враг пять раз пытался прорваться в населенный пункт, но был остановлен комплексным огневым поражением.

    На Сумском направлении российские силы восстанавливают контроль над пограничным переходом «Суджа», уничтожая разрозненные подразделения противника. Также сообщается, что в районе Гоголевки подразделения ВСУ оказались отрезанными от основных сил, и единственным шансом для них остается сдача в плен.

    В результате боевых действий в Курской области российские войска продвинулись на 2900 метров и уничтожили десять единиц бронетехники. На Липцовском и Волчанском направлениях уничтожены боевые группы противника вместе с техникой и боеприпасами.

    Потери противника за прошедшие сутки составили свыше 260 человек, из которых более 200 на Сумском и 30 на Краснояружском направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько самоходных артиллерийских установок, пикапы и багги.

    До этого Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

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    25 марта 2025, 05:31 • Новости дня
    В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

    Следователи задержали жителей Приморья по подозрению в убийстве ветерана СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственные органы Приморья задержали двух молодых людей, подозреваемых в убийстве ветерана СВО, тело которого нашли под мостом в селе Хороль с повреждениями головы.

    Как сообщает РИА «Новости», в Приморье задержаны два местных жителя, подозреваемых в нападении на ветерана специальной военной операции.

    Тело 37-летнего мужчины было найдено под мостом в селе Хороль с признаками насильственной смерти. Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности.

    По информации следственного управления СКР по Приморскому краю, задержанные – двое местных жителей в возрасте 20 и 25 лет. Они подозреваются в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим, избили его, а затем похитили у него телефон и документы.

    Источник в правоохранительных органах уточняет, что погибший был ветераном специальной военной операции. После избиения подозреваемые предприняли меры по сокрытию преступления.

    В настоящее время следствие проводит действия с участием подозреваемых, и решается вопрос об избрании меры пресечения в их отношении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума в третьем чтении приняла закон, благодаря которому установили статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

    Фонд «Защитники Отечества» совместно с командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ, предлагающий психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их семьям.

    Минкультуры и фонд «Защитники Отечества» запустили совместный проект, согласно которому ветераны спецоперации и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры.

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    24 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов

    Малькевич: Реестр «Русофобы» создан для медиаборьбы

    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сайт «Русофобы» призван информировать о персонах и организациях, распространяющих негатив о России. Помимо имен, реестр будет содержать данные об их высказываниях или поступках, порочащих страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы».

    «За годы спецоперации наше общество заметно сплотилось и усилилось. Однако некоторые граждане до сих пор пытаются сеять смуту, допуская язвительные комментарии о бойцах СВО или публично излагая русофобские тезисы. Именно для медиаборьбы с ними предложено создать реестр русофобов», – сказал Александр Малькевич, журналист, политолог, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.

    «Некоторые могут возразить, мол, аналогичную работу уже выполняет реестр иноагентов. Однако для внесения человека в этот список необходимо установить факт наличия зарубежного финансирования. Не все ненавистники России могут этим "похвастаться". Но это не означает, что их злодеяния должны упускаться из виду», – поясняет собеседник.

    «Поэтому в новый реестр будут внесены ФИО гражданина, а также данные о его словах или поступках, порочащих нашу страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе. Задача раскрыть их персональные данные перед создателями проекта не стоит. Это и отличает проект "Русофобы" от печально известного украинского сайта "Миротворец"», – добавляет эксперт.

    Малькевич напомнил, что администраторы «Миротворца» не только публикуют чувствительные данные о «врагах» Украины, но и регулярно призывают к расправам над ними – «таким образом жизнь человека, чья фотография появилась в списке, автоматически попадает под угрозу». В России по решению суда доступ к этому ресурсу в интернете заблокирован.

    «Авторы российского сайта заниматься людоедством не собираются. У проекта есть утилитарная задача: например, многие активисты по всей стране занимаются организацией научно-просветительских мероприятий. Им приходится искать и приглашать лекторов, чью идеологическую позицию проверить не всегда возможно. Теперь, чтобы перестраховаться, им достаточно вбить имя конкретного человека в реестр и сделать выводы», – заключил Малькевич.

    Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы». Автором проекта выступила инициативная группа граждан, в которую входят ветераны СВО и неравнодушные патриоты. Как сказано на сайте проекта, каждый понедельник на нем будет публиковаться информация о персонах, распространяющих ложь и клевету о России.

    Основной задачей платформы является предупреждение населения о потенциальных угрозах и подрывной деятельности. Предполагается, что в список физических лиц попадут также структуры и фонды, пытающиеся применить технологии цветных революций в отношении России.

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    26 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Новак опроверг возможность совместного с США управления Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что возможность совместного с США управления Запорожской атомной электростанцией не рассматривается.

    На вопрос о потенциальных переговорах в этой области он ответил: «Мне такие факты неизвестны». Об этом сообщает ТАСС.

    Вице-премьер подчеркнул, что подобный сценарий не обсуждается и не является актуальным. «Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», – добавил он.

    Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, так как она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией. Кроме того, МИД России заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключила совместное управление станцией с другим государством.

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    25 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в рамках имеющихся контактов уже выработан новый документ, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот документ будет опубликован в ближайшее время.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    В Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Украинская сторона подтвердила договоренности с США по Черному морю и энергетике.

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    25 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал союзниками России различные виды искусств, в частности литературу, кино и музыку.

    «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник», – указал Путин во время заседания Совета по культуре.

    По словам президента, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом. Он также отметил многие другие виды искусства.

    «А музыка разве нет?» – задался вопросом Путин. В качестве примера он привел симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную в блокадном Ленинграде. «Конечно, это все союзники нашей страны, России», – заключил президент.


    Во вторник Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны, а также предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы.

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    Главное
    Париж и Лондон решили отправить военные группы на Украину
    МВД объявило количесство не допущенных в Россию иностранцев
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    Названа самая быстрорастущая отрасль в России

    Вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое. При этом на рынке труда сложилась уникальная ситуация: дефицит ИТ-специалистов только усилился за последние годы, несмотря на растущие зарплаты. К столь бурному развитию ИТ-отрасль в России подтолкнули в том числе западные ограничения. И на пути ее дальнейшего роста стоят опять западные корпорации. Подробности

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    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

    Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности

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    «Как только тебя освободили, ты – русский». Почему школьный учитель стал штурмовиком

    «Мои ученики, вчерашние дети, недавно подписали контракт и тоже ушли на фронт». Житель поселка Еленовка под Донецком, ветеран СВО Евгений Рассоха рассказал газете ВЗГЛЯД, как из школьного учителя превратился в штурмовика и как опыт спецоперации сказывается на его жизни сегодня. Подробности

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    Скрытой пружиной русофобии в США оказалась дочь эмигранта из Венгрии

    Весьма показательное признание прозвучало от руководства Грузии. Глава парламента страны назвал имя человека, который от имени США еще в 2022 году убеждал Тбилиси фактически открыть второй фронт против России. О ком идет речь, какие еще русофобские решения инициировал этот чиновник – и откуда в нем возник такой накал русофобии? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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