Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Стартовал второй поток образовательной программы «Школа тренеров команд»
На базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал второй поток программы «Школа тренеров команд».
Программа направлена на подготовку профессиональных тренеров для работы с управленческими командами и внедрения современных методик обучения. Всего было подано 700 заявок, из которых отобраны 97 участников из 31 региона, включая представителей Запорожской, Курской, Мурманской областей, Луганской народной республики и Крыма, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Программа, обладающая сильной теоретической и практической базой, предлагает стажировки и уже помогла двум участникам получить работу в «Сенеж». Среди участников второго потока присутствуют известные личности, такие как сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема» Михаил Данькин, и актер Александр Суворов, который отметил, что участие в программе позволит ему развить навыки командообразования.
Первый модуль программы «Команда, на старт!» продлится до октября 2025 года и уже включил лекции от экспертов федерального уровня. В числе лекторов – Ольга Самоварова, Марк Кукушкин и другие. В рамках модуля участники познакомились с выпускниками первого потока и участвовали в защите их проектов. В ближайшие годы им предстоит пройти два дополнительных модуля с межмодульной работой и стажировками на крупных проектах платформы.