Замглавы «Движения первых»: У нас молодежь учится влиять на жизнь общества и страны

Замглавы «Движения первых» Погосян: Мы готовим участников движения к взрослой жизни

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«С самого начала движение строилось в соавторстве с детьми, где они не просто зрители, а инициаторы и участники всего, что у нас происходит. Ребята придумывают идеи, разрабатывают механизм их реализации, вместе с друзьями и наставниками доводят их до конца и готовы сами отвечать за результат. Например, объявить 2025 год Годом дружбы по версии детей – это исключительно их идея, поддержанная взрослыми. Они сами разработали концепцию, план мероприятий и запустили конкурс талисмана», – указала Соня Погосян, заместитель председателя правления «Движения первых».



«Дети предлагают свои инициативы, которые впоследствии становятся нашими проектами и программами. Они развивают систему самоуправления, создавая советы первичных, местных и региональных отделений. Федеральный совет первых – главный выборный орган, куда входит по одному делегату от каждого субъекта», – продолжила собеседница.



«Мы видим, что молодежь хочет влиять на жизнь общества и всей нашей страны. Они чувствуют важность своего мнения, понимают, что к ним прислушиваются и доверяют. Наши дети учатся отвечать за свои слова и поступки. Мало предложить идею, нужно довести ее до конца и взять ответственность за результат. К такой взрослой жизни мы и готовим участников движения», – подчеркнула она.



Отдельно спикер остановилась на грантовой помощи, которую движение оказывает проектам детей и молодежи. «Наша задача – ресурсно поддерживать команды детей и взрослых, которые создаются в некоммерческих организациях, детских садах, школах, вузах, на предприятиях в их желании реализовывать интересные проекты», – пояснила Погосян.



«Кроме того, в прошлом году мы впервые провели конкурс первичных отделений, в рамках которого более двух тысяч коллективов детей и взрослых получили премию от 200 до 500 тыс. рублей. Они потратили деньги на оформление пространств первых, на закупку инвентаря и оборудования, манекенов для мастер-классов по первой помощи или медиа-центров. Это реальная возможность внесли вклад в развитие своего коллектива первичного отделения, а иногда даже и населенного пункта», – заметила она.





Ранее в Национальном центре «Россия» в центре Москвы начал работу IV съезд «Движения первых», в котором приняли участие более тысячи делегатов из 89 регионов.

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета. Глава государства отметил значимость работы с молодежью и поддержал введение ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями во всех образовательных организациях страны. Особо он отметил слоган движения: «Каждый первый – поможет», что стало настоящим принципом всех участников организации.

На съезде был дан старт новым сезонам проектов «Большая Перемена», «Пилоты будущего» и просветительской акции «Театральное закулисье». Кроме того, «Премией первых» наградили более 30 проектов и организаций из 19 регионов. За звание победителей боролись 100 участников из 36 регионов в номинациях: «Развитие», «Досуг», «Здоровый образ жизни», «Дети-детям», «Работодатель первых», «Сердце города», «Равные возможности».

Также руководство подвело итоги года: одними из самых массовых стали конкурс «Большая перемена», волонтерский проект «Благо твори» и всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», где среди наставников были ветераны СВО.

Ранее политолог Александр Рудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря президентской поддержке «Движение первых» состоялось как живая и современная организация, помогающая детям проявить себя и реализовать свои способности и таланты.