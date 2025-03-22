Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.15 комментариев
Ким Чен Ын пожелал России побед и процветания
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил пожелание побед и процветания народу России
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с Сергеем Шойгу передал пожелания побед, процветания и счастья российскому народу, а также выразил поддержку специальной военной операции на Украине.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу пожелал российскому народу побед, процветания и счастья. Агентство передает слова Ким Чен Ына, который отметил силу российского народа, проявляемую в специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
В ходе встречи, состоявшейся 21 марта, стороны обсудили готовность выполнять статьи Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын и Сергей Шойгу также обсудили укрепление сотрудничества в различных областях, включая безопасность.
Сергей Шойгу подчеркнул, что в 2023 году продолжатся двусторонние контакты с КНДР, включая празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия Освобождения Кореи. Он также отметил, что в прошлом году состоялись десятки визитов на высоком уровне, и выразил уверенность в успешности проведения предстоящих мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе беседы с главой государственных дел КНДР Ким Чен Ыном обсудил диалог Москвы и Вашингтона, а также передал ему послание от президента России Владимира Путина. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в Пхеньяне обсудил с северокорейскими коллегами график политических контактов на высоком уровне.