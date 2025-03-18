Bloomberg: Британия и ЕС обсудят изъятие замороженных активов для увеличения расходов на оборону

Tекст: Вера Басилая

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обсудят 18 марта в Лондоне инновационные инициативы по изъятию замороженных активов Центробанка России. Главной целью встречи станет увеличение расходов на оборону и давление на Россию в преддверии мирных переговоров по Украине, передает «Газета.Ru».

Источники сообщают, что переговоры будут включать вопрос о юридических и финансовых механизмах для изъятия активов. Это связано с необходимостью обеспечить юридическую защиту в условиях международного права. Однако не все европейские страны поддерживают инициативу.

Некоторые государства, такие как Бельгия и Германия, выражают опасения, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства и повлиять на евро.

Киевский режим получил от британских властей почти 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов Российской Федерации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства.

В свою очередь, представитель правительства Франции Софи Прима заявила, что Париж пока не поддерживает идею конфискации российских активов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Англия будет вынуждена вернуть России все, что сейчас передает Украине.