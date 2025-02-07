Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.2 комментария
Прокуратура Парижа начала расследование работы алгоритмов соцсети X
Парижская прокуратура проводит расследование против соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) из-за возможного искажения алгоритмов, сообщила радиостанция Franceinfo.
По данным Franceinfo, расследование связано с возможным искажением алгоритмов, используемых системой для автоматической обработки данных, передает ТАСС.
Прокуратура совместно с отделом по борьбе с киберпреступностью анализирует алгоритмы и проводит первоначальную техническую проверку.
Как сообщается, поводом для начала расследования стало заявление французского депутата Эрика Ботореля. Он сообщил 12 января о «необъективности» алгоритмов в работе социальной сети X, что и стало причиной для проверки.
В прошлом году владелец соцсети Х Илон Маск оказался под следствием в Бразилии из-за конфликта с судьей Верховного суда страны Александром ди Мораешем по поводу блокировки аккаунтов, подозреваемых в распространении дезинформации.