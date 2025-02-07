  • Новость часаМинобороны: ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек при боях за Дзержинск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев дал США повод для смены власти на Украине
    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР
    Двух россиян в Испании обвинили в срыве сотрудничества поддерживающих Украину стран
    МВД назвало шесть популярных схем мошенников в январе
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку
    ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году
    Мишустин назвал реальный рост доходов населения России за год
    Сенатор Косихина выступила против новых выходных на Пасху и Троицу
    Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    22 комментария
    7 февраля 2025, 19:10 • Новости дня

    Прокуратура Парижа начала расследование работы алгоритмов соцсети X

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижская прокуратура проводит расследование против соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) из-за возможного искажения алгоритмов, сообщила радиостанция Franceinfo.

    По данным Franceinfo, расследование связано с возможным искажением алгоритмов, используемых системой для автоматической обработки данных, передает ТАСС.

    Прокуратура совместно с отделом по борьбе с киберпреступностью анализирует алгоритмы и проводит первоначальную техническую проверку.

    Как сообщается, поводом для начала расследования стало заявление французского депутата Эрика Ботореля. Он сообщил 12 января о «необъективности» алгоритмов в работе социальной сети X, что и стало причиной для проверки.

    В прошлом году владелец соцсети Х Илон Маск оказался под следствием в Бразилии из-за конфликта с судьей Верховного суда страны Александром ди Мораешем по поводу блокировки аккаунтов, подозреваемых в распространении дезинформации.

    5 февраля 2025, 04:28 • Новости дня
    Журналистка Рей решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ

    Адвокат журналистки Рей сообщил об обжаловании приговора о клевете на Брижит Макрон

    Журналистка Рей решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ
    @ Sascha Steinach/DPA/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Наташа Рей, осужденная во Франции за заявления о том, что супруга президента Макрона Брижит Макрон родилась мужчиной, обжалует приговор в Европейском суде по правам человека, сообщил адвокат Франсуа Данглеан.

    По словам Данглеан, в ближайшее время будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что апелляционный суд Кана вынес окончательный приговор, так как кассационный суд отклонил жалобу без объяснений.

    Данглеан также отметил, что против Рей были инициированы два судебных иска после публикации ее расследования о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон. Один из исков был подан Брижит Макрон и ее братом в суд Парижа, а другой – бывшими членами семьи Брижит по первому браку.

    В июне 2023 года апелляционный суд Кана признал Рей, а также журналистку Амандин Руа виновными в клевете. Суд Парижа в сентябре 2024 года приговорил обеих к штрафам по 13,5 тыс. евро. По словам адвоката, приговор был основан на сфабрикованных документах. Он заявил, что обвинения о семи публикациях, якобы сделанных Рей, не соответствуют действительности и были созданы членами семьи Брижит Тронье (девичья фамилия Брижит Макрон).

    В декабре 2021 года Рей выпустила видео, в котором заявляла, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Видео распространилось по мировым СМИ, включая американские, и стало вирусным перед президентскими выборами во Франции. В марте 2024 года президент Макрон открыто раскритиковал эти слухи, назвав их ложной информацией, которая мешает его личной жизни.

    Ранее сообщалась, что независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 21:50 • Новости дня
    Сирия согласовала контракт с французской CMA CGM на эксплуатацию порта Латакия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное управление сухопутных и морских портов Сирии согласовало новый контракт с французской компанией CMA CGM на управление контейнерным терминалом порта Латакия, сообщил телеканал Al Arabiya.

    По данным Al Arabiya, контракт включает новые условия и механизмы, а также урегулирование всех прежних задолженностей обеих сторон, хотя детали не были предоставлены.

    Сирийский источник, знакомый с переговорами, сообщил Reuters, что обсуждения, которые привели к новому контракту, включали изменения в распределении доходов и сроках контракта. Сирийские власти надеялись договориться о более крупной доле от доходов по сравнению с предыдущим контрактом, а также о более коротком сроке аренды терминала и технических улучшениях.

    Компания CMA CGM начала управлять контейнерным терминалом Латакии в 2009 году, и контракт неоднократно продлевался, последний раз в октябре 2024 года на дополнительные 30 лет при власти ныне свергнутого лидера Сирии Башара Асада.

    Ранее сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией о порте Тартус.

    Коментарии (3)
    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 10:03 • Новости дня
    В Госдуме не увидели предпосылок для разблокировки соцсети X

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что на данный момент нет предпосылок для снятия блокировки с соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), поскольку платформа не предпринимает шагов в сторону сближения с российским правовым пространством.

    По его словам, в настоящее время отсутствуют признаки, указывающие на намерение соцсети интегрироваться в российское правовое поле, передает ТАСС.

    При этом Боярский отметил, что это затрудняет обсуждение вопроса о возможной разблокировке платформы на территории России.

    «Не скрою, меня бы порадовали попытки сближения с нашим правовым пространством со стороны этой, безусловно, интересной, популярной и самобытной платформы. Но, к сожалению, таких признаков я не наблюдаю, и обсуждать пока нечего», – подчеркнул Боярский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России можно рассмотреть возможность снятия блокировки социальной сети X, учитывая изменения в содержании и политике платформы.

    Напомним, в мае прошлого года правительство уже рассматривало вопрос о разблокировке Х, но тогда власти сочли эту меру преждевременной. Известно, что социальная сеть Х принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. В марте 2022 года ее заблокировали в России.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 13:43 • Новости дня
    Суд оштрафовал Discord на 2 млн рублей за отказ локализовать данные в России

    Московский суд оштрафовал Discord на 2 млн рублей за нарушение локализации данных

    Суд оштрафовал Discord на 2 млн рублей за отказ локализовать данные в России
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал платформу Discord на 2 млн рублей за несоблюдение требований по локализации персональных данных российских пользователей.

    Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы постановил оштрафовать платформу Discord на 2 млн рублей. Это решение принято за невыполнение обязательств по локализации персональных данных россиян, сообщает ТАСС.

    В суде пояснили, что платформа была признана виновной по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья касается нарушения требований российского законодательства в области обработки и хранения персональных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве оштрафовал компанию Discord на 3,5 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей, а геймеры рассказали о возможных способах обхода заблокированной платформы, ранее Роскомнадзор заявил о наложении штрафа на Discord по этой же причине.

    Коментарии (0)
    7 февраля 2025, 00:26 • Новости дня
    Посол России во Франции заявил о желании Запада заморозить конфликт на Украине

    Посол России во Франции Мешков заявил о планах Запада перевооружить ВСУ под прикрытием заморозки конфликта на Украине

    Посол России во Франции заявил о желании Запада заморозить конфликт на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не намерена поддаваться на «уловки» Запада, который хочет заморозить конфликт на Украине для перевооружения ВСУ, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Мешков отметил, что западные страны стремятся к приостановке конфликта, так как они видят развал фронта на Украине. На Западе хотят «разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск». «Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась против временного перемирия или заморозки конфликта на Украине, подчеркнув, что такие меры будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и для попыток вооруженного реванша.

    Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    7 февраля 2025, 16:33 • Новости дня
    Франция объявила о пересмотре порядка аккредитации для российских журналистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Франции намерено пересмотреть условия получения аккредитации для российских журналистов.

    Об этом на брифинге заявил официальный представитель ведомства Кристоф Лемуан, передает ТАСС.

    Лемуан подчеркнул, что в данный момент российские журналисты получают аккредитацию на один год, отметив, что такая ситуация требует изменений. «Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придется пересмотреть», – заявил он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 10:31 • Новости дня
    Захарова рассказала об условиях аккредитации корреспондента Le Monde в России

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова сообщила, что Москва готова продлить аккредитацию журналисту Le Monde, если Париж выдаст визу российскому журналисту Александру Куделе.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Москва готова продлить аккредитацию корреспонденту французской газеты Le Monde, если Париж решит вопрос с выдачей визы российскому журналисту «Комсомольской правды».

    «Посольство Франции в России два раза подряд отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе», – сообщила Захарова.

    Российская сторона официально уведомила МИД Франции и главу французской дипмиссии в Москве о возможных ответных мерах по этому вопросу.

    Было решено затронуть аккредитацию постоянного корреспондента Le Monde в России Бенжамена Кенеля, которая требует технического продления.

    Захарова подчеркнула, что политического подтекста в этом выборе нет. Она отметила, что проблема с выдачей визы российским журналистам должна быть решена для продления аккредитации французскому корреспонденту.

    Официальный представитель МИД также упомянула, что ранее получила от главного редактора Le Monde письмо с просьбой разъяснить причины лишения аккредитации Кенеля.

    Французская дипломатия, по словам Захаровой, проигнорировала предупреждения о последствиях для своего соотечественника и не пересмотрела решение о невыдаче визы российскому журналисту.

    Захарова выразила мнение, что главный редактор Le Monde обратился не по адресу и должен был задать вопрос МИД Франции о дискриминации журналистов.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что решение признать сотрудников Первого канала угрозой нацбезопасности нарушает свободу слова и является беспрецедентным шагом.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 03:07 • Новости дня
    Мизулина предложила пересмотреть блокировку социальной сети X в России

    Tекст: Максим Попов

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России можно рассмотреть возможность снятия блокировки социальной сети X, учитывая изменения в содержании и политике платформы.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила мнение о возможности снятия блокировки с социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

    Она отметила, что платформа значительно изменилась в лучшую сторону, включая уменьшение деструктивного контента и цензуры. «Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», – сказала эксперт.

    Мизулина подчеркнула, что окончательное решение должно быть основано на данных регуляторов, таких как Роскомнадзор. «Здесь важно опираться на факты, и я думаю, что эти факты может дать Роскомнадзор: сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остается неудаленными», – добавила она.

    По ее мнению, уже сейчас можно задуматься о разблокировке X из-за его значимости в быстром распространении информации. Она также предположила, что другие иностранные платформы могут изменить свою политику в контексте изменений в международной политике США.

    Напомним, в мае прошлого года правительство уже рассматривало вопрос о разблокировки Х, но тогда власти сочли эту меру преждевременной. Известно, что социальная сеть Х принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. В марте 2022 года ее заблокировали в России.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Осужденная во Франции журналистка объяснила выбор России в качестве убежища

    Tекст: Александра Юдина

    Осужденная за заявления о Брижит Макрон французская журналистка Наташа Рэй объяснила свое желание получить политическое убежище в России, отметив, что ее привлекает русская культура и политика.

    По словам журналистки, ее адвокат предложил ей обратиться за убежищем в США, однако Наташа Рэй выразила свое нежелание делать это из-за своих негативных взглядов на американский империализм, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что Россия всегда была второй страной в ее сердце и она давно мечтала ее посетить. Хотя ей пока не удалось посетить страну, она была впечатлена рассказами сестры и мужа о поездке в Россию.

    Рэй отметила свою любовь к русской культуре и архитектуре, добавив, что носит одежду с русскими национальными мотивами, и многие считают ее русской. Она также выразила уважение к президенту России Владимиру Путину и поддержала российскую политику, упомянув, что согласна с мнением депутата Госдумы Петра Толстого об упадке Запада.

    Также Рэй рассказала, что российская НКО, основанная французом, переехавшим в Москву 15 лет назад, предложила ей помощь и поддержку. Несмотря на то что Рэй еще не подавала запрос на политическое убежище в России, она выразила желание провести две недели в стране, если позволит здоровье.

    Рэй отметила, что процесс подачи прошения на политическое убежище в России еще не начат, так как он требует времени. Она добавила, что в данный момент у нее нет средств для переезда в Россию. Тем не менее Рэй серьезно рассматривает возможность визита в страну, по крайней мере, до смены власти во Франции.

    Накануне стало известно, что журналистка Рей решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ.

    Ранее сообщалась, что независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

    Коментарии (0)
    7 февраля 2025, 03:27 • Новости дня
    Жители Гваделупы потребовали референдум о независимости от Франции

    «Народный союз освобождения Гваделупы» потребовал провести референдум о независимости от Франции

    Жители Гваделупы потребовали референдум о независимости от Франции
    @ T. Deschamps/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сторонники независимости Гваделупы добиваются проведения референдума о самоопределении и независимости от Франции, сообщил Жан-Жакоб Бисеп, возглавляющий партию «Народный союз освобождения Гваделупы» (UPLG), по инициативе которой создан «Международный фронт деколонизации».

    Бисеп подчеркнул, что после принятия закона «о департаментах» в 1946 году, решение о статусе Гваделупы было принято без учета мнения местного населения, «за него просто проголосовали в Париже», передает РИА «Новости».

    «И мы стали французскими департаментами. Так что ни в какой момент у нас не было референдума о самоопределении, как того требует декларация ООН о самоопределении народов (резолюция 1514)», – заявил он.

    Бисеп сказал, чтобы народ должен иметь шанс выразить желание к независимости. Он отметил, что его партия UPLG выступает за достижение независимости путем выборов, в то время как другие партии на заморских территориях склоняются к «социальным восстаниям».

    «Мы требуем референдума, потому что нас никогда не спрашивали», – сказал Бисеп. Он добавил, что каждый народ вправе выбирать средства для борьбы за свою независимость, будь то голосование или «другие способы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в Новой Каледонии, где произошли беспорядки, был создан «Международный фронт деколонизации», который основали двенадцать движений за независимость заморских территорий Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 21:07 • Новости дня
    Захарова призвала Францию выдать визу журналисту «Комсомольской правды»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв МИД Франции пересмотреть отказ в аккредитации журналисту газеты Le Monde, предложив Франции выдать визу представителю «Комсомольской правды».

    «Призываем французские власти пересмотреть свое решение о невыдаче визы российскому журналисту «Комсомольской правды», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что как только это будет сделано, российская сторона пересмотрит ответные меры в отношении французского журналиста. Кроме того, дипломат подчеркнула необходимость прекращения давления на российских журналистов во Франции. По ее словам, они сталкиваются с запугиванием и другими формами воздействия.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова сообщила, что Москва готова продлить аккредитацию журналисту Le Monde, если Париж выдаст визу российскому журналисту Александру Куделе. «Франция призывает российские власти пересмотреть свое решение, которое в ином случае повлечет за собой ответ», – прокомментировали решение в МИД Франции.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков назвал условие разблокировки соцсети X в России

    Песков: Соцсеть X может быть разблокирована при выполнении законов России

    Tекст: Вера Басилая

    Соцсеть X (бывший Twitter, заблокирована в России) может быть разблокирована в России, если сервис выполнит требования российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в случае соблюдения соцсетью всех правовых норм препятствий для разблокировки сервиса не будет, передает ТАСС.

    Он напомнил, что соцсеть была переименована и больше не называется Twitter, иронично добавив, что «Twitter никак не вернешь».

    Ранее Роскомнадзор заявил об отсутствии причин для разблокировки социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), отметив, что ограничения остаются в силе.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила рассмотреть возможность снятия блокировки социальной сети X в России, учитывая изменения в содержании и политике платформы.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    РКН не нашел оснований для разблокировки соцсети Х

    Роскомнадзор не нашел оснований для снятия блокировки с социальной сети Х

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Роскомнадзор заявил об отсутствии причин для разблокировки социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), отметив, что ограничения остаются в силе.

    Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки социальной сети X, сообщает ТАСС. Это заявление было сделано представителями пресс-службы ведомства, подчеркнувшими, что на данный момент ситуация не изменилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России можно рассмотреть возможность снятия блокировки социальной сети X, учитывая изменения в содержании и политике платформы. Роскомнадзор в 2024 году выявил 128 млн недостоверных данных абонентов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков намерен обратиться в Роскомнадзор с просьбой о разблокировке платформы Discord.

    Коментарии (0)
    7 февраля 2025, 13:54 • Новости дня
    Песков назвал отказ Франции в визах журналистам дискриминацией

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий», назвав это дискриминацией российских СМИ.

    Песков заявил, что отказ Франции в выдаче виз российским журналистам можно и нужно считать дискриминацией, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что визы не были выданы корреспонденту Николаю Иванову и его оператору. Причиной отказа была указана якобы угроза от их работы общественному порядку и внутренней безопасности Европейского союза.

    Песков подчеркнул, что подобные действия представляют собой дискриминацию работы российских средств массовой информации, особенно в контексте планировавшегося ими репортажа, приуроченного к 80-летию Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв МИД Франции пересмотреть отказ в аккредитации журналисту газеты Le Monde, предложив Франции выдать визу представителю «Комсомольской правды».

    Коментарии (0)
    7 февраля 2025, 19:25 • Новости дня
    Москва призвала Париж пересмотреть решение о невыдаче визы российскому журналисту

    В МИД России призвали Францию пересмотреть решение о невыдаче визы журналисту «Комсомольской правды»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва обратилась к Парижу с просьбой пересмотреть решение о невыдаче визы журналисту издания «Комсомольская правда», говорится в тексте сообщения, размещенном на сайте МИД РФ.

    В заявлении российского МИД акцентируется внимание на необходимости обеспечить возможность работы российских корреспондентов во Франции без давления и запугивания, передает ТАСС.

    «Призываем французские власти пересмотреть свое решение о невыдаче визы российскому журналисту «Комсомольской правды». Как только это будет сделано, будем готовы пересмотреть ответные меры в отношении французского журналиста», – говорится в заявлении МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

    Коментарии (0)
    Главное
    Минобороны: ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек при боях за Дзержинск
    Фон дер Ляйен пообещала жесткий ответ США на введение новых пошлин
    Россия ввела «зеркальные меры» к западным журналистам
    Назван процент иностранных вооружений у ВСУ
    Российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР
    Эксперт: Известны случаи нашествия полчищ саранчи на московские земли
    Убивший аспирантку историк Соколов захотел отправиться на СВО

    Рекордная любовь россиян к золоту выгодна всем

    Для россиян золото стало новой кубышкой. В прошлом году был зафиксирован максимальный за десять лет объем закупки золотых слитков, монет и ювелирных изделий. Россия попала в пятерку стран – любителей золота. Почему резко вырос спрос на этот вид вложений и что стало с любовью к доллару и евро, депозитам и недвижимости? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    Новому главе Роскосмоса предстоит сделать Солнечную систему русской

    Вместо Юрия Борисова Роскосмос возглавил Дмитрий Баканов, который в последние годы курировал в Минтрансе вопросы инновационного развития, включая проекты по беспилотному транспорту. Борисов, при котором продолжилась череда безаварийных пусков ракет, задал высокую планку. Что ждут эксперты от нового главы Роскосмоса и какие задачи ему придется решать в первую очередь? Подробности

    Перейти в раздел

    Дело против Туска станет дамокловым мечом над евролибералами

    Против премьера Польши Дональда Туска возбудили уголовное дело об организации госпереворота. Расследование стало итогом многолетнего противостояния правых и либеральных сил республики. Эксперты отмечают, что катализатором к началу преследования главы правительства могло послужить возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Чем закончится громкое разбирательство и как это повлияет на судьбу европейских либералов? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............