Китайские ВМС предотвратили атаку пиратов в Аденском заливе

Агрономы призвали дачников запастись к лету сухими листьями

Tекст: Татьяна Косолапова

«Вообще делать какие-либо прогнозы пока рано, так как никто точно не знает, что будет у нас в феврале, марте и апреле. Тем не менее уже необходимо готовиться высаживать рассаду», – говорит агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

Он рассказывает, что, например, подавляющее большинство томатов сажаются в возрасте 45–50 или даже 60 дней. Так, в средней полосе России в теплицу рассаду высаживают в первой половине мая, от этого временного периода нужно отсчитать 50 дней, плюс еще дать недельку на прорастание семян. Таким образом дачник может получить срок посева томатов. Для посева остальных огородных растений собеседник рекомендует использовать тот же принцип подсчета.

«Близкие сроки посадки у перца и баклажана. У тыквенных – это кабачки, огурцы, тыквы – рассада моложе, 35–45 дней. Здесь тоже необходимо дать дополнительно несколько дней на проращивание семян. Срок посадки в открытый грунт в наших широтах: конец мая – начало июня», – объясняет специалист.

Засухоустойчивость у овощных культур чаще всего связана со сроками созревания, рассказывает агроном. Раннеспелые сорта и гибриды успевают дать урожай, используя весенние запасы влаги, и требуют меньших поливов. Позднеспелые сорта, как правило, требуют больших поливов. Поэтому при выборе сортов овощей для огорода в этом году необходимо обратить внимание на их сроки созревания.

«Зная о том, что может наступить засуха, при посадке рассады землю стоит предварительно замульчировать. Мульчирование также называют «сухим поливом», поскольку оно значительно экономит как весенний запас влаги, так и от дополнительных поливов. А в засуху можно даже после полива домульчировать, и это даст очень хороший результат», – подчеркивает Викулов.

По его словам, засухоустойчивые сорта томатов, огурцов и кабачков действительно существуют, однако выбирать их не стоит. При недостатке влаги плоды у них очень мелкие, сухие, с горечью, да и в целом жесткие. Такие овощи мало кто захочет использовать в пищу. Соответственно, без увлажнения привычного россиянину урожая не добиться, подытожил собеседник.

Агроном Михаил Воробьев призывает россиян не пытаться выискивать какие-либо засухоустойчивые сорта овощей. «Огурцы – это не кактусы, селекция на засухоустойчивость не ведется. Помидоры по определению нуждаются в меньшем количестве воды. Однако в любом случае без поливов не обойтись», – предупреждает эксперт.

В засушливый период, продолжает специалист, важно защитить почву от перегрева и бесполезного испарения. В этом поможет мульча. Наиболее доступная – опавшие листья. Если их уложить вокруг растений слоем 10–20 см, то количество необходимых поливов резко сократится. Запасать листья можно прямо сейчас – благо отсутствие снега и теплая погода позволяют это сделать.

Ранее эксперты Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) установили, что за последние три десятилетия количество воды в почве снизилось на 77,6% суши, что привело к увеличению площади засушливых регионов на 7,6%. Это ставит под угрозу жизнь 2,3 млрд человек, проживающих в таких условиях, особенно в Азии и Африке.