С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.2 комментария
Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных
Путин поручил выделить земельные участки для приютов животных
Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить социальные некоммерческие организации земельными участками для строительства приютов для животных.
Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям доступ к земельным участкам, сообщается на сайте Кремля. Эти участки будут предоставляться для строительства и реконструкции зданий и сооружений, используемых под приюты для животных. Поручение должно быть выполнено к 1 июля.
В дополнение к этому кабмину и регионам поручено разработать комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы способствовать созданию и функционированию таких приютов. Также предложено при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы обеспечить поддержку этих инициатив.
Ранее в России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных.