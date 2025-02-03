С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили обвинение
Отцу семейства в Красноярском крае предъявлены обвинения по делу о причинении смерти по неосторожности, экспертиза установила, что смерть детей наступила из-за острого отравления инсектицидами, сообщили в региональном ГСУ СК.
Судебно-химическая экспертиза ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России» нашла в биологических объектах детей компоненты инсектицидного средства, указало ведомство на своем сайте.
Выводы подтвердили результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы».
Эксперты заключили, что смерть детей наступила в результате острого отравления инсектицидами системного действия. Следствие установило, что причиной отравления стало попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей.
Напомним, 21 сентября 2024 года семья из шести человек, включая четверых детей, почувствовала резкое ухудшение здоровья после обработки помещения инсектицидным аэрозолем. Все члены семьи были госпитализированы, но отравление привело к гибели детей.