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Тарасова опровергла слухи об ухудшении здоровья
Тарасова опровергла слухи об обострении сердечных проблем
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, у которой ранее обострились проблемы с сердцем, чувствует себя хорошо и находится дома, готовясь к лечению колена, несмотря на вызов скорой помощи и отказ от госпитализации.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова чувствует себя хорошо и находится дома, сообщает ТАСС. Тарасова лично подтвердила, что ее состояние здоровья в порядке, отметив, что она собирается лечить колено. В интервью с изданием тренер выразила недовольство регулярными слухами о своем здоровье.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у Тарасовой обострились проблемы с сердцем, она вызвала скорую помощь, однако отказалась от госпитализации. Источник в окружении тренера также подтвердил, что ее состояние стабильно, она чувствует себя хорошо.
Тарасова выразила недовольство по поводу частого распространения слухов о ее здоровье, задаваясь вопросом, почему журналисты регулярно отправляют ее «на тот свет». Она подчеркнула, что находится дома и собирается заниматься лечением колена, не имея серьезных проблем с сердцем.
В прошлом году СМИ сообщали, что Тарасова в течение месяца дважды вызывала скорую помощь из-за ухудшения состояния, вызванного хронической язвой желудка.
До этого в 2022 году Татьяна Тарасова была госпитализирована из-за резкого ухудшения здоровья, тогда у тренера были проблемы со спиной.