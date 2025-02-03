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Россиян предупредили о проблемах с новыми Samsung с маркетплейсов
Эксперт сообщила о проблемах с Samsung Galaxy S25 с маркетплейсов
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S25, приобретенных на маркетплейсах, сталкиваются с проблемами совместимости из-за работы только с иностранными сим-картами и отсутствия переключения на русский язык в приложениях.
Пользователи, купившие смартфоны Samsung Galaxy S25 на маркетплейсах, столкнулись с рядом проблем, сообщает РИА «Новости». По словам руководителя отдела телефонии розничной сети МТС Натальи Голицыной, устройства из этой линейки часто не адаптированы к российскому рынку. Основные проблемы возникают из-за несовместимости с российскими сим-картами, что затрудняет доступ к интернету и нормальное функционирование программного обеспечения.
Кроме того, Голицына отметила, что некоторые приложения, такие как WhatsApp, не поддерживают переключение на русский язык, что создает дополнительные неудобства для пользователей. Она добавила, что на маркетплейсах и теневом рынке часто встречаются восстановленные устройства, которые продаются под видом новых, но их производительность может быть значительно ниже.
Эксперт также подчеркнула, что устройства, приобретенные на сером рынке, не имеют официальной гарантии, что может создать проблемы в случае поломки или неисправностей. Это делает покупку таких смартфонов рискованной для потребителей, несмотря на более низкие цены, на которые они рассчитывают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы связи и ретейлеры объявили старт предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S25 с ценами от 100 тыс. рублей за базовую модель в магазинах. На Олимпиаде и Паралимпиаде всем спортсменам и членам делегаций вручили смартфоны Samsung Z Flip 6 в золотом цвете с эмблемой Игр, но паралимпийские спортсмены из России такого подарка не получили.