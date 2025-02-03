Серийный отравитель Выговский попытался спрятать пузырек с ядом в себе при задержании

Tекст: Вера Басилая

Как следует из материалов дела, при попытке задержания Выговского младший оперуполномоченный получил указание скрытно наблюдать за подозреваемым. В процессе наблюдения правоохранители заметили, что он «засовывал руку за заднюю часть брюк и пытался что-то спрятать в области ягодиц», передает РИА «Новости».

При досмотре, проведенном после задержания, в трусах Выговского нашли стеклянный пузырек с таблетками. В отделении полиции задержанный признался, что носил с собой препарат и фляжку с одурманивающим веществом, чтобы добавлять их в спиртное попутчикам в электричках. Таким образом, Выговский усыплял жертв и обкрадывал их, используя смертельные таблетки.

Выговский был доставлен в дежурную часть для установления личности, в ходе проверки было обнаружено вещество, подтверждающее его преступную деятельность.

Ранее в 2011 году был вынесен приговор банде отравителей, в которую входил Алексей Выговский, получивший свыше 22 лет лишения свободы, за преступления, связанные с отравлениями пассажиров электричек.

В результате действий банды погибли 17 человек, еще 15 попали в реанимацию, а в сентябре 2023 года суд признал Выговского виновным еще в 22 смертях, но закрыл дело за истечением сроков давности, оставив его отбывать срок в 22 с половиной года.