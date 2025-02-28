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Малофеев рассказал о «дубайском» общежитии для гастарбайтеров в Домодедове
В Домодедове появилось закрытое общежитие для гастарбайтеров-вахтовиков, которое организовано по арабской модели, сообщил бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев.
Это общежитие располагается на закрытой территории, изолированной от жилых кварталов, и включает все необходимые условия для комфортного проживания мигрантов. Однако правила проживания в общежитии строгие – туда нельзя приводить посторонних и селить членов семей. После окончания срока контракта рабочие должны покинуть общежитие и уехать к себе на родину, написал Малофеев в своем Telegram-канале.
Этот подход был заимствован у Объединенных Арабских Эмиратов, где мигранты живут в рабочих городках с собственной инфраструктурой, а не среди местного населения, как это бывает в России. Новый формат общежитий должен стать обязательным для всех крупных новых складов в Московской области, ответственность за их эксплуатацию будет возложена на работодателей мигрантов.
Малофеев считает, что это единственно правильный способ организации трудовой миграции. «Это не только прекрасный пример для других регионов, но и хороший повод закрепить подмосковный подход на федеральном уровне», – заявил он.
Ранее МВД России получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за определенные правонарушения. А в конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка.