Путин: Активность иностранных разведслужб возросла в период проведения СВО

Tекст: Валерия Городецкая

«Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

Путин отметил необходимость усиления контрразведывательной защиты информации военного и стратегического характера, особенно связанной с государственным и военным управлением, а также созданием новейших вооружений и передовых технологий. Президент подчеркнул, что к защите гражданских технологий следует подходить не шаблонно, а с умом, чтобы разработки российских ученых не оставались «под грифом», а активно внедрялись в производство и использовались на внутреннем и внешнем рынках.

Кроме того, глава государства напомнил о важности защиты инноваций от воровства и недобросовестного использования со стороны конкурентов. Путин также упомянул недавний форум по развитию химии и индустрии новых материалов, где поднималась тема защиты технологий.

Ранее Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.