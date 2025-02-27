Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.31 комментарий
Путин: Активность иностранных разведслужб возросла в период проведения СВО
На заседании коллегии ФСБ Владимир Путин указал на возросшую активность иностранных разведслужб и необходимость усиления контрразведывательной защиты военной информации.
«Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности», – приводит слова главы государства сайт Кремля.
Путин отметил необходимость усиления контрразведывательной защиты информации военного и стратегического характера, особенно связанной с государственным и военным управлением, а также созданием новейших вооружений и передовых технологий. Президент подчеркнул, что к защите гражданских технологий следует подходить не шаблонно, а с умом, чтобы разработки российских ученых не оставались «под грифом», а активно внедрялись в производство и использовались на внутреннем и внешнем рынках.
Кроме того, глава государства напомнил о важности защиты инноваций от воровства и недобросовестного использования со стороны конкурентов. Путин также упомянул недавний форум по развитию химии и индустрии новых материалов, где поднималась тема защиты технологий.
Ранее Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.