Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Песков заявил о неоспоримой принадлежности Донбасса и Новороссии России
Песков заявил, что Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России и это положение закреплено в конституции страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил о неоспоримости статуса Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей как неотъемлемой части России, эти территории официально стали субъектами России и закреплены в конституции страны, передает ТАСС.
«Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт», – заявил представитель Кремля.
Ранее президент США заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонская область издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.
Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, и глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.