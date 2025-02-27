Песков заявил, что Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил о неоспоримости статуса Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей как неотъемлемой части России, эти территории официально стали субъектами России и закреплены в конституции страны, передает ТАСС.

«Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт», – заявил представитель Кремля.

Ранее президент США заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонская область издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, и глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.