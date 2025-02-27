Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Участницу шоу «Голос» из команды Zivert в Петербурге избил пьяный москвич
Задержан 59-летний москвич, напавший в Санкт-Петербурге в состоянии сильного опьянения на Анастасию Бучковскую, которая принимала участие в 12-м сезоне шоу «Голос» в команде певицы Zivert, следует из сообщения регионального главка МВД.
В ночь на 25 февраля в полицию Центрального района Петербурга поступила телефонограмма из медучреждения, куда доставили 28-летнюю избитую женщину. Подозреваемого в избиении задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 59-летний москвич. Правоохранители отметили, что мужчина не смог объяснить свой поступок, поскольку «находился в состоянии сильного опьянения», передает РИА «Новости».
Напомним, Бучковская рассказала, что стала жертвой нападения у своей вокальной студии на канале Грибоедова в Петербурге. Мужчина разбил ей нос и бил кулаками по голове. На крики Бучковской сбежались люди с первого и третьего этажей, которые помогли скрутить нападавшего. Затем на место происшествия были вызваны скорая помощь и полиция.