Песков заявил, что Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия не поднимала вопрос о привлечении китайских миротворцев на Украину, передает ТАСС.

Песков подтвердил это в ответ на вопрос журналистов. Он четко заявил: «Нет», таким образом опровергнув слухи об участии китайских миротворцев в зоне украинского конфликта.

Тем временем ситуация с миротворческим присутствием в зоне конфликта остается напряженной, но Россия сохраняет свою позицию относительно участия в нем иностранных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.