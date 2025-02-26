Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Песков опроверг обсуждение китайских миротворцев на Украине
Песков заявил, что Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о привлечении китайских миротворцев на Украину, подчеркнув, что данный вопрос не поднимался.
По его словам, Россия не поднимала вопрос о привлечении китайских миротворцев на Украину, передает ТАСС.
Песков подтвердил это в ответ на вопрос журналистов. Он четко заявил: «Нет», таким образом опровергнув слухи об участии китайских миротворцев в зоне украинского конфликта.
Тем временем ситуация с миротворческим присутствием в зоне конфликта остается напряженной, но Россия сохраняет свою позицию относительно участия в нем иностранных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.
При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.