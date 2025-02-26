Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем российской «дочки» Volkswagen с долей 396 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский бизнесмен Игорь Ким стал новым владельцем российского подразделения автоконцерна Volkswagen – «Фольксваген Банк Рус», сообщает ТАСС.

Доля в 45% теперь принадлежит Киму, а оставшиеся 55% – компании «Экспомобилити», учрежденной новосибирским АО «ЦК», которая через другую фирму также находится под контролем Кима.

Согласно новым данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), иностранные компании «Фольксваген Банк ГМБХ» и «Фольксваген Файненшл Сервизез Оверсиз Акциенгезельшафт» более не являются учредителями «Фольксваген Банк Рус». Доли в компании распределены между Кимом и подконтрольной ему «Экспомобилити» на суммы 396 млн рублей и 484 млн рублей соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что уход компании Volkswagen из России произошел из-за политических мотивов, а не из-за нерыночных мер со стороны Москвы. Также сообщалось, что Volkswagen предложил профсоюзу вместо повышения зарплат на семь процентов снизить их на десять процентов.