Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем российской «дочки» Volkswagen
Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем российской «дочки» Volkswagen с долей 396 млн рублей
Российский бизнесмен Игорь Ким приобрел российскую «дочку» Volkswagen – «Фольксваген Банк Рус», получив 45% долей напрямую и 55% через подконтрольную ему компанию «Экспомобилити».
Российский бизнесмен Игорь Ким стал новым владельцем российского подразделения автоконцерна Volkswagen – «Фольксваген Банк Рус», сообщает ТАСС.
Доля в 45% теперь принадлежит Киму, а оставшиеся 55% – компании «Экспомобилити», учрежденной новосибирским АО «ЦК», которая через другую фирму также находится под контролем Кима.
Согласно новым данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), иностранные компании «Фольксваген Банк ГМБХ» и «Фольксваген Файненшл Сервизез Оверсиз Акциенгезельшафт» более не являются учредителями «Фольксваген Банк Рус». Доли в компании распределены между Кимом и подконтрольной ему «Экспомобилити» на суммы 396 млн рублей и 484 млн рублей соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что уход компании Volkswagen из России произошел из-за политических мотивов, а не из-за нерыночных мер со стороны Москвы. Также сообщалось, что Volkswagen предложил профсоюзу вместо повышения зарплат на семь процентов снизить их на десять процентов.